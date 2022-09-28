Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmaları kapsamında kurulan altılı masanın 2 Ekim Pazar günü CHP'nin ev sahipliğinde başlayacak ikinci tur görüşmeleri öncesi, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüştü.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde, basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, gazetecilere açıklama yaptı.

Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu ile sohbetlerinde birçok konunun gündeme geldiğini belirterek, "Bu hafta sonunda kendisinin ev sahipliğinde bu konuları bir karara bağlayacağız. O zaman inşallah birtakım açıklamalar yapılacak." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu da gündemle ilgili Karamollaoğlu'na bilgi verdiğini, verimli bir görüşme olduğunu söyledi.