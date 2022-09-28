Gözünü taşla yaralayan adamı tüfekle vurdu

Olay, geçtiğimiz gün Palu ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinemeyen bir nedenden dolayı H.D. ile İ.S. arasında tartışma çıktı. H.D. elindeki taş ile İ.S.'nin gözüne vurarak yaralanmasına neden oldu. Bunun üzerine eve giden İ.S. evdeki pompalı tüfeği alarak olay yerine geldi ve H.D.'yi vurarak yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri Palu diğeri ise Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.