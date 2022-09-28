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Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Beyşenaliyev rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Almazbek Beyşenaliyev'in rüşvet alırken suçüstü yakalanmasının ardından gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 28 Eylül 2022 22:15
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Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Beyşenaliyev rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Almazbek Beyşenaliyev'in hakkında rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındığı açıklandı. Kırgızistan İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Bakan Beyşenaliyev'in büyük ölçekte rüşvet gaspı davasında devam eden soruşturma kapsamında rüşvet alırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Beyşenaliyev'in yabancı öğrencileri üniversitelere kaydettirmek için 110 bin dolar rüşvet aldığı ifade edilen açıklamada, soruşturma sonucunda tüm bilgilerin verileceği kaydedildi.

41 yaşındaki Beyşenaliyev, 2020-2021 yıllarında 6 ay Eğitim ve Bilim Bakanı görevi yaptıktan sonra Kırgızistan'ın Bern Büyükelçisi ve sonrasında Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisinde Kırgızistan Daimi Temsilcisi görevleri yürütmüş, şubat ayında ise yeniden Eğitim ve Bilim Bakanı olarak atanmıştı.

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