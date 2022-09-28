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Erdoğan: Yıl sonuna kadar faizi tek haneye indirmeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Temennim odur ki bundan sonraki toplantıda (Merkez Bankası) bunu biraz daha indirmek suretiyle yıl sonuna kadar faizi tek haneli rakama indirmeliyiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Eylül 2022 22:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Terör örgütü ve siyasi uzantısı malum parti yerine devletin söylediğine kulak verselerdi böyle ibretlik duruma düşmezlerdi. O adı geçenlerin terörist olduğunu biz başından beri söyledik. Ama bunlarda yüz yok. Yargı bunları terörist oldukları için tutukluyor. Hala CHP bu raporu resmi internet sitelerinde gezdiriyorlar. CHP devletin dediğine kulak vermeliydi. CHP bir milli güvenlik sorunudur"

Ege'de ABD ve Yunanistan provokasyonu

Bu adaları silahlardan arındırmaları şart. ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunun da kaldırmasının zaman açısından bir izahı yok. ABD adada silahlanma yarışına yol açacaktır. Biz Kuzey Kıbrıs'ta ne gerekiyorsa onu yaparız. Amerika'dan beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunun manipüle edilmesine müsaade etmemesidir. ABD ne Lozan'ı dinliyor ne de Paris'i dinliyor...

Türkiye esir takasında arabulucu

Birleşmiş Milletler'de görüştüğüm devlet başkanları, başbakanlar istisnasız "Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuğunuz her türlü takdirin üstündedir" ifadesini söyledi. En önemlisi de 200 esirin takası.

Zelenskiy ve Putin ile bu konuları görüşerek esirlerin takasını başarıyla gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreci iyi yönetmemiz lazım. Barış için umutsuz değilim. Rusya'nın referandumu sıkıntı getiriyor. Zelenskiy bizden 4 bölge için destek istedi, Putin'i ikna etmemizi istedi.

Nükleer savaşa gitmenin bedeli felaket. Bunu bırak konuşmayı düşünmemek gerekir. Diplomasi yoluyla bu işi çözmek, en isabetli adım olacaktır.

"Nükleer savaşı bırakın konuşmayı, düşünmemek gerekir"

Biz şu anda özellikle bu tahılı az gelişmiş fakir ülkelere nasıl aktarırız, bunun gayreti içinde olduk. Ne yazık ki %80'i zengin ülkelere gitti. Bu da ciddi manada sayın Putin'i rahatsız etti. Son görüşmelerimizde de bunlar gündeme geldi. Bundan sonraki süreçte hedefimiz, fakir olan ülkelere bunu göndermekte başarılı olalım. Burada 2 şey önem arz ediyor; tahıl ve gübre. Henüz biz Rusya'dan bunu çekmiş değiliz. Tahıl ve gübrede Rusya kanadı devreye girecektir. Bir nükleer savaşa gitmenin bedeli, faturası felaket. Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekir. Bunları zaten hiç gündeme getirmeden, diplomasi yoluyla bu işi çözmek en isabetli adım olacaktır. Ukrayna'nın işgal altındaki bazı bölgelerinde, Rusya'ya katılım için referandum düzeltilmesi endişe vericidir. Bu türden gelişmeler diplomatik sürecin canlandırılmasını zor sokuyor. Ukrayna'nın işgal edilen bölgelerindeki referandum olayı, ilhak kararı çıkarsa ki endişeliyim. Tanıdığım Putin kafasına bir şey koyduysa onu bir şekilde yapar. Onun için yarınki görüşmemizi randevu verilirse çok çok önemsiyorum.

"Terörle mücadele tek taraflı olmaz"

Bizim Suriye'de terör örgütü varlık gösterdiği sürece oradaki kararlı mücadelemiz devam edecektir. Sahada gerekli çalışmaları yapıyor, her türlü tedbiri alıyoruz. Milli güvenliğimizi tehdit eden ne varsa, nerede olursa olsun oralara karşı gerekli adımı atarız ve yapmamız gereken neyse onu da yaparız. Bu çalışmalarımızı uygun gördüğümüz anda kapsamlı terörle mücadele adımımızdan kaçınmayız. Bölgenin huzurunu da burada temin ediyoruz. Terörle mücadele tek taraflı olmaz. Karşı taraf da buna aynı şekilde olumlu yaklaşması lazım ki netice alalım. ABD ve Rusya'nın vardığımız mutabakatlara uyması gerekiyor. ABD koalisyon güçleriyle adım atarken, biz NATO'da nasıl beraber olacağız. Bu duruma da kimse bizden sessiz kalmasını beklemesin.

ABD ile F-16 görüşmesi

KAPAT [X]

Bize verdikleri söz başta Biden, demokratlar olarak kendi düşüncesinin F-16'ları ve diğer bütün parçaları vermekten yana olduğunu bizi söyledi. Bu arada yine Savunma Bakanım, muhattabıyla görüşmesinde aynı cevapları alıyor. Bu seyahatte Cumhuriyetçilerden Lindsey Graham ve diğer senatörle ayrı görüşmelerim oldu. Bana olumlu cevaplar verdiler. "NATO'daki en önemli müttefiğimizi yalnız bırakamayız, elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dediler. "Türkiye'ye karşı hasmane tutumun doğru olmayacağını, bu sorunu çözmemiz gerekir" dediler. Biz de şu anda sayın Biden'ın bize vermiş olduğu sözden netice bekliyoruz. Beraberdik. Onlar kaldılar, şu anda dönmüş olmaları lazım. Onlar da Senato ve bazı demokratlarla görüşmeler yaptılar. NATO'nun da menfaatine olan böyle bir girişimde NATO da bizi yalnız bırakmayacaktır ve girişimde bulunacaktır.

Sosyal konut projesi

(Kılıçdaroğlu'na) Gençlerimizin TOKİ'ye başvuru sayısı 1 milyon 750 bin. Bak gençler bile bu işi senden iyi kavramış vaziyette. Arsa sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kadar talebi öngörmüyorduk. Arsaların altyapısını yaparak verelim diyoruz. Arsamı alır evimi yaparım diyenlere yönelik rakamı 1 milyona belki daha fazla çıkararak vatandaşımıza böyle bir imkan tanımak istiyoruz.

"Faizde yukarı çıkmak yok"

Faiz oranını yüzde 12'ye indirdik. Tüm yatırımcılara çağrımı tekrardan yapıyorum. Faiz daha da aşağı inecek bu da enflasyonu baskılayarak indirecek. Düşük faizle krediyi bankalardan al, ülkenin büyümesine katkı sağla. 2022 yılında büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyorum. Tabii bu bir ortalama rakamdır, daha iyisi olacak ama daha kötüsü olmayacak.

Asgari ücret

Şimdi yapmış olduğumuz asgari ücret tespit rakamlarında son tespiti aralıkta yapacağız. Arkadaşlarımız çalışıyorlar, değerlendirmeleri yapıp yıl sonu itibarıyla adımları atacağız. 2023'e girerken çok daha güçlü bir şekilde gireceğiz. Bir defa tereddüt etmeden asgari ücreti yükseltirken, yapılan artışın maliyeti işverenin üzerine bırakmadık, onu da biz üzerimize aldık. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için önümüzdeki ay asıl tespiti yapacağız. Rakam konusunda hiç endişe edilmesin.

EYT'de son durum

Son aşamasına geldi çalışma. Bize sunulan çalışmada da değerlendirme yapacağız.

Doğalgaz tedariki

Bu konuda bir sorun yaşamayacağız. Karadeniz doğalgazı devreye girdiği zaman işimiz çok daha kolay olacak. Rusya ile doğalgaz konusunda sıkıntımız yok. Putin ile görüşmelerim oluyor. Akkuyu devam ediyor. Biz Ruslarla beraber çalışıyoruz.

Bu konuda da Putin'le görüşmelerim oldu. Doğalgazda olsun, nükleerde olsun, dayanışmamız sürecek. Sinop nükleer için Bakanlar arasında görüşmeler sürüyor. Bugün dünyada sayılı ülkelerde var. 4 tane bizim sondaj gemimiz var. 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Bu gemiler bir taraftan sismik araştırma yapacak, bir taraftan sondaj çalışması yapacak. 10 bin metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip. İnşallah buralardan doğalgaz, petrol çıkartırız. Ağırlıklı olarak bütün yatırımlar doğalgazda. Çünkü artık her evde doğalgaz talebi oldu. Enerji konusunda sabırlı olalım. Şu anda Karadeniz'deki çalışmaların ardından gemilerimiz Akdeniz'de de çalışmalarına devam edecekler.

Yerli otomobil ne zaman yollarda olacak?

Hedefimiz 29 Ekim'e TOGG'u yetiştirmek. Çok huzurlu ve rahat bir araç. Ürkütücü bir fiyat olmayacak. Arabanın potansiyeli süper.

"Erken seçim olmayacağına inandılar"

Erken seçim olmayacağına inandılar. Seçim beyannamemiz konusunda çalışma devam ediyor.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı

Biz onların adayının kim olup olmayacağıyla zerre kadar ilgilenmiyoruz. Derdimiz, meselemiz değil. 2023 seçimleri için endişem yok. Teşkilatımızın, ittifakımızın endişesi yok.

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