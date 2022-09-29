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Önce silah anlaşması, şimdi de tatbikat! Yunanistan'ı Fransa ve ABD şımartıyor

Her fırsatta Türkiye'yi tahrik eden, adaları silaha boğan Atina "Muhtemel bir savaşta Yunanistan'ı destekleriz" diyen Fransa ile Ege'de ortak tatbikata başladı. 1 Ekim'e kadar sürecek tatbikatta, Yunanistan bütün savaş gemileri ile yer alacak

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 29 Eylül 2022 07:20
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Önce silah anlaşması, şimdi de tatbikat! Yunanistan'ı Fransa ve ABD şımartıyor

Son günlerde tahriklerini iyice artıran Yunanistan, Fransa ile ortak tatbikata başladı. Ege Denizi'nde 1 Ekim'e kadar sürecek tatbikatta Yunanistan'ın, donanmaya ait bütün savaş gemileri ile katılması dikkat çekerken, Atina yönetiminin ABD ve Fransa ile imzalanan savunma anlaşmalarına sırtını dayayarak hareket ettiği belirtiliyor.

FRANSA'NIN DERDİ SİLAH

Fransa'nın Türkiye'nin Libya'da askeri, siyasi varlık oluşturmaya başlamasından itibaren Ankara'yı ciddi bir tehdit olarak algılamaya başlamasıyla Atina yönetiminin yanında yer aldığı belirtiliyor. Fransa'nın ayrıca Avustralya ile yaptığı denizaltı modernizasyonu projesinin ABD'nin çalımı ile suya düşmesinin ardından buradaki kaybını Yunanistan'a silah satarak telafi etmeye çalıştığı kaydediliyor.

ABD'nin ise Yunanistan'daki konuşlanmasını Rusya'ya karşı yaptığı ancak Yunanistan'ın bunu Türkiye'ye karşı kullandığına dikkat çekiliyor.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yönelik olarak "Karşılarında sadece Yunanistan değil, Avrupa'nın yanı sıra NATO müttefiklerimiz de var" demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Yunanistan'a hatırlatmak isteriz, kendinize gelin. Amerika'dan, Avrupa'dan sizlere gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? Kurtarmaz. Sadece patinaj yaparsınız başka bir işe yaramaz" uyarısında bulunmuştu.

Yeşim Eraslan

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