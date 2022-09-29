Boru hatlarına stratejik sabotaj! 2 milyar euroluk gaz yok oldu

Ukrayna savaşı ile ağır enerji krizi ile karşı karşıya kalan Avrupa, Rusya'dan gaz taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında yaşanan patlamalarla bir kere daha sarsıldı. St. Petersburg'tan Almanya'ya uzanan gaz hattının Baltık Denizi'nde üç ayrı patlama tespit edilirken, 20 milyar dolarlık koridor tamamen devre dışı kaldı. Gazprom'un tüm gaz akışını kesmesine rağmen 2 milyar euroluk gaz buhar oldu. Güvenlik Uzmanı Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, gelişmelerin Doğu-Batı denkleminde yıkıcı savaşları tetikleyebilecek nitelik taşıdığını söyledi.

"BU OLAY BİR SAVAŞ İLANINA KADAR GÖTÜREBİLİR"

Tokmakoğlu "Müssebibin net olmadığı patlamaların sabotaj ihtimali çok güçlü. Ukrayna savaşı bir işaret fişeği ancak esas sıkıntı daha farklı alanlarda görülecek" hatırlatmasında bulundu. ABD donanmasına ait gemilerinin olay yerine 50 kilometre mesafede olduğu bilgisini paylaşan Tokmakoğlu "Bununla birlikte Rus ve İngiliz gemileri de aynı alanda etkin durumdaydı. Boru hattına yönelik bu saldırı, diğer yandan nükleer dahil tüm savaş enstrümanlarının masada olduğunu çok net bir biçimde ortaya koydu. ABD ve AB'den gelen açıklamalar da olayın ciddiyetini bir defa daha gösterdi. Bu patlama planlı bir faaliyet dahilinde yapıldı. Sonuçlarının nerede ve nasıl ortaya çıkacağını kimse kestiremez. Bu olay bir savaş ilanına kadar götürülebilir" diye konuştu.

BÜTÜN DÜNYAYI SARSABİLİR

Olaya ilişkin siber saldırı ve özel donanımlı bir tuzaklama yöntemleri dışında alternatif olmadığına dikkat çeken emekli Kurmay Albay Tokmakoğlu "Bunun kinetik bir saldırı olma ihtimali çok yüksek. Buna ek olarak ABD ya da Rusya dışında ihtimal de gözükmüyor. Rusya, hattın iptali ile Avrupa'ya yeni bir baskı mekanizması olarak bu yola başvurmuş olabilir. Ancak bu düşük bir ihtimal. Diğer yandan CIA'in bölgeye dönük uyarıları vardı. NATO, Doğu Avrupa'da gücünü beş kat artırdı. Baltık'taki patlamalar çok büyük meydan okumaydı. Zaten sıcak olan Baltık'ta sıkıntı daha da büyüyecek. Baltık'ta olan olayın karşılığı farklı bir coğrafyada verilebilir ve bu gerilim domino etkisi tüm dünyayı sarsabilir. Ukrayna sahası tali olarak görülmeli. Esas fırtına farklı coğrafyalarda kopabilir. Bizim dikkatlerimizi farklı alanlara yönlendirmemiz gerekiyor" şeklinde görüş belirtti.

Tokmakoğlu ayrıca bu yaşananların yeni enerji hatları ve Türkiye'nin durumunu da yakından ilgilendirdiği tespitinde bulundu. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki savaş başlamadan önce "Kuzey Akım'ı bitiririz" ifadeleri ile Rusya'yı tehdit etmişti.

2,8'lİk depreme yol açan patlamaların ardından 2 mİlyar avroluk gaz yok oldu.

AVRUPA SUÇLADI, KREMLIN REDDETTİ

Avrupa, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarına yapılan saldırılar sebebiyle dolaylı olarak Rusya'yı suçlarken, iddialara Kremlin'den cevap geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın, muhtemel sabotajda parmağı olduğuna yönelik suçlamaları "aptallık" olarak nitelendirdi.

"Tedariklerini çoğaltan Amerikan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) şirketlerinin devasa karlarını görüyoruz. Biz doğalgaz tedarik yollarımızı kaybettik" diyen Peskov "ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Akım-2'yi sonlandıracaklarına yönelik geçmişte açıklamalar yapmıştı. Neyi kastetmişti? Bilmiyoruz. Polonyalıların, deliliğin sınırında, isterik tepkilerini, ABD'ye bunun için teşekkür ettiklerini görüyoruz. Bunun da ne anlama geldiğini bilmiyoruz" diye konuştu.

Eski Polonya'nın Dışişleri ve Savunma Bakanı Radek Sikorski, sızıntı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Teşekkürler ABD" ifadesini kullanmıştı. Sikorski, aynı zamanda Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili ve AP'nin ABD ile ilişkiler delegasyonu başkanlığı görevini yürütüyor.

Yılmaz BİLGEN