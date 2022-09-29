Erzincan'da yabancı uyruklu iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü
Erzincan'da Afganistan uyruklu iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Eylül 2022 07:42
Kavakyolu Mahallesi'ndeki bir düğünde Afganistan uyruklu Mohsen Ahmedzade (25) ile Mohammad Davud Husseini arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Husseini bıçakla Ahmedzade'yi karnından yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmedzade, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli Husseini, polis ekiplerince gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız