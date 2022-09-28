Ticari Davalarda Uzman Görüşü

Uzman görüşü, yaşanan hukuki uyuşmazlıklarda hakimin hukuk bilgisi dışında, özel ve teknik bilgi gerektiren konularda, konunun uzmanı olan kişi veya kurumlara hazırlatılan ve dosya halinde sunulan bilimsel ve delil niteliği taşıyan bir belgedir. Uzman görüşü, soruşturma aşamasında veya dava esnasında tarafların mevcut durumdaki iddiasını ya da savunmasını teknik ve bilimsel açıdan güçlendirmek veya ispatlamak için konusunda tecrübe ve bilgi sahibi uzmanlardan talep edilen rapordur. Uzman görüşü alınırken hakim; gerekli gördüğü durumlarda uzman kişiyi duruşmaya davet edebilir.

Uzman Görüşünün Hukuki Bir Dayanağı Var Mıdır?

Mütalaa (uzman görüşü), 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre kabul edilen bir delil türüdür. İlgili kanun, özel ve teknik bilgi gerektiren konularda, gerektiği takdirde hukuki sorunlarla ilgili uzman görüşüne başvurulabileceğini kabul etmiştir.

Aynı zamanda Uzman Görüşü HMK madde 293'te düzenlenir ve bu maddeye göre:

(1)Taraflar, dava konusu ile ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrı süre istenemez.

(2)Hakim, talep üzerine veya resen, kendisinden rapor alınan uzman kişinin davet edilerek dinlenilmesine karar verebilir. Uzman kişinin çağrıldığı duruşmada hakim ve taraflar gerekli soruları sorabilir.

(3)Uzman kişi çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan gelmezse, hazırlamış olduğu rapor mahkemece değerlendirmeye tabi tutulmaz, şeklindedir.

Uzman Görüşü Delil Midir?

Uzman görüşü mahkemece takdir edilecek deliller arasında yer alır. Sadece teknik konularda alınmak mecburiyetinde değildir, aynı zamanda hukuki konuların da dahil olduğu dava konusu olan her husus hakkında başvurulabilmekle birlikte uzman görüşünün konusu dava konusu ile sınırlandırılabilir.

Uzman Görüşü ve Bilirkişi Raporu Arasındaki Fark Nedir?

Uzman görüşü ve bilirkişi raporu, mahkeme heyeti tarafından takdir edilecek delillerdendir. Bilirkişi raporu yalnızca teknik konulara yoğunlaşırken, uzman görüşü ise teknik konularla sınırlı olmaksızın, mali ve hukuki konular hakkında da düzenlenebilir.

Diğer taraftan davalı ve davacı olan taraflar kendi menfaatlerini koruyabilmek ve mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanan rapordan tatmin olmadıkları durumlarda, ihtilaf konusunun aydınlanmasında ve adil kararın verilmesinin sağlanabilmesi için uzman görüşü alarak, mahkemeye ibraz edebilmektedir.

Uzman Görüşü Kimden Alınır?

Uzman Görüşü, dava açmadan önce veya dava sırasında, konusunda uzman olan kıdemli ve teknik bilirkişilere başvurularak alınır. Örneğin; ticari davalarda alanında uzmanlaşmış mali bilirkişilerden uzman görüşü talep edilebilir.

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