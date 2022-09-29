2022-TUS ve 2022-STS Tıp Doktorluğu sonuçları açıklandı
ÖSYM internet sitesinden 2022-TUS ve 2022-STS Tıp Doktorluğu sonuçlarının açıklandığını duyurdu
TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
DUYURU
(29 Eylül 2022)
2022-TUS ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Sınav Sonuçları Açıklandı
04 Eylül 2022 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2022-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Eylül 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2022-TUS (2. Dönem) Sınav Sonuçları
2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Sınav Sonuçları
2022-TUS (2. Dönem) Sınav Sonuçları
2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Sınav SonuçlarıMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız