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Havalimanı'nda yaşanan 'hava aracı ciddi olayına' ilişkin rapor hazırlandı

Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda 22 Nisan 2022'de Tecnam P2008JC tipi hava aracının maddi hasarlı olayına ilişkin araştırma ve inceleme raporu tamamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Eylül 2022 13:05
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Havalimanı'nda yaşanan 'hava aracı ciddi olayına' ilişkin rapor hazırlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığının "Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu Duyurusu" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 22 Nisan 2022'de sahibi ve işleticisi Vizyon Havacılık Sanayi ve Ticaret AŞ olan, TCUEG tescil işaretli, Tecnam P2008JC tipi, 1189 seri numaralı hava aracının, Nevşehir Kapadokya Havalimanı pistine inişine müteakip burun dikme lastiğinin yerinden çıkmasıyla sonuçlanan, maddi hasarlı hava aracı ciddi olayına ilişkin araştırma ve inceleme raporu hazırlandı. Bakanlık, raporu ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sundu.

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