'Özel okullarda öğretmenlerin birçoğu asgari ücret dahi alamıyor'

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tıp fakültesi öğrencilerine asgari ücret kadar ödeme yapılmasını istedi.

Özel okullarda çalışan öğretmenlerin birçoğunun asgari ücret dahi alamadığını ifade eden Gergerlioğlu, bu okullardaki bazı öğretmenlerden kendisine konuyla ilgili mektup ilettiklerini anlattı. Gergerlioğlu, bu konuda okulların bir açıklama yapması gerektiğini dile getirdi.