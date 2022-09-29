Ardahan'daki 5.0'lık depremle ilgili Bakan Kurum'dan açıklama

Ardahan'ın Göle ilçesinde 27 Eylül'de saat 17.08'de deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyuran AFAD, derinliğini 7 km. olarak paylaştı.

Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin açıklama yaparken depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi'ne göre saat 17.08'de meydana gelen depremin derinliği 3.2 km.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirirken sosyal medya hesabından da açıklama yaptı. Bakan Kurum açıklamasında, "Ardahan Göle'deki deprem sonrası ekiplerimiz iki gündür sahada. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 44 ağır hasarlı, 25 yıkılmış bina var. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Hasar tespitleri hızlıca tamamlayıp, adımlarımızı atacağız." dedi.