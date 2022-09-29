Samsun Büyükşehir Belediyesi toplu sözleşme imzaladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen törende yaptığı konuşmada, sözleşme ile en düşük işçi maaşının 8 bin 100 liraya yükseldiğini söyledi.

Çalışanları enflasyon karşısında ezdirmediklerini belirten Demir, "Bir iki ay süren anlaşma sürecimiz oldu. Bu sürede de çalışanlarımızda beklenti oluştu ama çok şükür, bunu neticeye kavuşturduk. Hemen gerekli planlamaları yapıp ödemelere başlayacağız. Çalışanlarımızı belediyenin ürettiği katma değerden istifade edecek hale getirecek sistem için çalışıyoruz. Bunu da kalıcı hale getiriyoruz." dedi.

Demir, personelin, kendileri ile her konuyu istişare edebileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yapabileceğimizin en iyisini yaptık. İmzanın ardından çalışmalarımız devam edecek. İmkan nispetinde, belediye yönetimi olarak yaklaşabildiğimiz kadar sizin arzu ettiğiniz noktaya yaklaşıyoruz. Ne kadar gayret etsek de gönlünüzdekini karşılayamamış olabiliriz. Elimizdekini son demine kadar kullanma gayreti içinde olduk. Ben de sizin gibi bu belediyenin çalışanıyım. 1 milyon 400 bin insanımızın hizmetkarıyım. Sizlerin de emeğini zayietmemek de benim boynumun borcudur."

Belediye-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit de 3 bin 400 kişiyi ilgilendiren toplu sözleşme sürecinin tamamlamanın sevincini yaşadıklarını kaydetti.