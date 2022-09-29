Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 140 kilometre derine inildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde 140 km derinlikteki bölgeye düzenlenen harekatta 16 mağara vurulduğunu açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Eylül 2022 15:22
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ta "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu.
Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, 27 Eylül'de 140 kilometre girerek, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini vurduğunu açıkladı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız