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TOKİ ilk evim arsa projesi satışı 1 milyona çıktı

TOKİ ilk evim arsa projesi 1 milyona çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akyam canlı yayında müjdeyi vermesinin ardından projenin ayrıntıları belli oldu

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Eylül 2022 15:12
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TOKİ ilk evim arsa projesi satışı 1 milyona çıktı

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinde konutların yanı sıra arsa satışları da olacak.

Projeyle ilk kez TOKİ tarafından, elektrik, su, doğal gaz altyapıları ve planları tamamlanmış, inşaat yapmaya hazır 100 bin altyapılı arsa da satışa sunulacaktı. İşte bu rakam 1 milyona çıkarıldı.

Söz konusu arsaların ve konutların satışıyla, inşaat ve inşaat malzemesi sektörü başta olmak üzere 250'den fazla alt sektörde hareketlilik yaşanacak.

1 milyon arsa konut yapımı için satılacak

Heyecan uyandıran gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında dün akşam katıldığı bir televizyon programında açıkladı.

Erdoğan, "Şimdi ben 'arsamı alır, evimi kendim yaparım' diyenlere yönelik de mevcut rakamı artırmak suretiyle belki bunu 1 milyona, belki daha fazlaya çıkarmak suretiyle, yine kuraya tabi tutmak suretiyle, istiyoruz ki biz vatandaşlarımıza bu sayıyı artırarak, böyle bir imkan tanıyalım. Rakam 5'i yakalayınca şimdi bize yeni bir adım atmak, bu noktada yeni bir zemin hazırlamak için böyle bir adımı bakanımla da konuştuk, 'bunu yapalım' dedik." dedi.

"Murat Bey'a talimatı verdim"

Vatandaşın, yatay mimariye uygun olmak kaydıyla evini yapabileceğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu anda Çevre Şehircilik Bakanlığımız ekibiyle bütün buralarda araştırmaları yapıp, planlamayı yapacaklar. Bu planlamayı yaptıktan sonra da 'hangi ilde ne kadar arsa' biz takdim edeceğiz. Bunun adımını inşallah bu kura çekiminden önceye yetiştireceğiz. Şu anda çalışmayı, dün akşam Murat Bey'e talimatı verdim, dedim 'Süratle bu çalışmaları başlat ve en kısa zamanda da inşallah bunun duyurusunu yapalım', arsa alacak vatandaşlarımız hemen buraya yönelsinler ve onlarda da kura çekeceğiz malum, bu kuraya onları da tabi tutalım ve bu kurayla neresi kime çıkarsa o da orada yerini alsın."

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası vatandaşlar arsa satışı projesini başvuru şartlarını öğrenmeye başladı. Merak konusu olan İlk evim arsa projesinin ayrıntılarına ulaşmaya çalıştı. İşte detaylar:

İlk evim arsa başvuru tarihleri

Başvurular 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası Şubelerinden yapılacak.

Arsa satışı başvuru şartları

. T.C. Vatandaşı olmak.

KAPAT [X]

. 18 yaşını doldurmuş olmak.

. O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

. Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

. Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

. 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

. Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)

Hak sahipliği sonrası 775 sayılı kanuna göre tahsis süreci

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenir.

a) Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatının ödenmesi, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedeli geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksitle ödenmek üzere Toplu Konut İdaresini izafeten Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasını müteakiben arsa tahsisi kesinleşmiş olur.

b) Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Tahsis sahibi peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, taksitler aylık yada yıllık eşit taksitler halinde ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık yada yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen taahhütname alınır.

3- 3 ay içerisinde ipotekli ve takyitli olarak tapu devri yapılır.

4-a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır. Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile 775 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra parsel bazlı ortaklar (7 ve üzeri ortaklar için), 3 ay içinde konut yapı kooperatifi kuracak olup, bu taşınmazdaki yapım süreci kooperatif kanuna göre yürütülecektir. Bu kooperatiflerden ayrılanların olması halinde, bunların yerine kurada belirlenmiş olan yedek listeden hak sahipleri üye olarak alınacaktır.

Müşterek asa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.

Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır.

5- Bu Kanun hükümlerine dayanılarak yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.

6- Arsa tahsisi için yapılan müracaat sayısının tahsis edilecek arsa sayısından fazla olması halinde, arsa sayısı kadar asil ve asil sayısı kadar yedek hak sahipleri noter kurası ile belirlenecektir.

Noter kurası ve diğer duyurular İdaremiz www.toki.gov.tr internet adresinde yayımlanacak ve tahsis sahiplerine kısa mesaj yolu ile iletilecektir.

7- İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su, kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacaktır.

Başvuru için istenen belgeler daha sonra duyurulacak.

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