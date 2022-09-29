Konya'da FETÖ'den yakalanan 5 muvazzaf asker serbest
Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 muvazzaf asker adli kontrol şartıyla serbest salıverildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Eylül 2022 17:17
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle arandığı tespit edilen 5 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüpheliler, 26 Eylül'de Konya merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız