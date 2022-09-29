İki bakanlık ve TRT'den ortak protokol: Çocuklara güvenli trafik eğitimi verilecek

İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT arasında çocuklarda trafik bilincinin geliştirilmesine yönelik "Eğitim İşbirliği Protokolü" Ankara'da imzalandı.

İmza törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni iş birliği ile çocukların gelecekte atabilecekleri adımları 'Ağaç yaşken eğilir' misali ortaya koymayı amaçladıklarını kaydetti.

Bakan Soylu: Türkiye'de 178 adet 'Çocuk Eğitim Parkı'na ulaştık

Eğitim tırlarıyla yılda ortalama 25 bin çocuğa ulaştıklarını aktaran Soylu, "Hem TRT ile hem Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın ortaya koyduğu protokol bir şeyi gerçekleştiriyor. Tüm öğretmenlerimiz bu eğitimlere katılabilecek. Trafik eğitim ordusunun daha fazla artacağı ve daha çok çocuğumuza, hem görsel ve işitsel alanda dokunabileceğimiz hem de eğitim alanında dokunabileceğimiz bir protokolü hep beraber imzaladık. Bir taraftan eğitim tırlarımız var. Bunun dışında bir sergi alanı var ve orada araçlar eğitim veriyor çocuklarımıza okullarda. Türkiye'de 178 adet 'Çocuk Eğitim Parkı'na ulaştık. Bu eğitim parklarında da trafik eğitimi veriliyor. Bu protokolün amacı, 5 milyon çocuğumuza eğitim öğretim yılının sonuna kadar ulaşmak" diye konuştu.

Bakan Özer: 39 ilde 25 bine yakın öğrencimize tırda trafik eğitimi verdik

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de trafik bilincinin geliştirilmesiyle ilgili İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında 2019 yılından beri başarılı iş birliği yürütüldüğünü belirtti.

Özer, şunları söyledi:

"2021-2022 eğitim- öğretim yılı içerisinde özellikle 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı aktif olarak kullanıldı. 39 ilimizde 25 bine yakın öğrencimize bu tırlarımız içerisinde trafik eğitimi verildi. Bugün de hem İçişleri Bakanlığı'mız hem de TRT Genel Müdürlüğü'müz ile birlikte okullarımızda, özellikle temel eğitim okullarımızda trafik bilincinin giderek artması ile ilgili çok kapsamlı bir iş birliği yapıyoruz. Bu proje, 81 ilimizde hızla yayılacak. Eğitim sistemimizdeki trafik güvenliği dersine ilave olarak bu eğitimlerle çocuklarımız çok daha bilinçli bir şekilde insan yaşamını uzatan davranışları pekiştirerek hayata daha pozitif bakacak."

Sobacı: Öğrencilerde trafik kültürünün yerleşmesine katkı sağlayacağız

Projeye TRT de oluşturacağı içeriklerle katkı sağlayacak. TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Zahid Sobacı, "Biz TRT olarak içeriğimizle, yapımlarımızla, yayınlarımızla, çizgi kahramanlarımızla, çizgi filmlerimizle trafik güvenliği bilincini ve kurallarını bir kültür olarak öğrencilerimizde yerleşik bir davranış kalıbına dönüşmesi sürecine en faydalı, en güçlü faydayı sağlayacağımızı buradan beyan etmek istiyorum." dedi.

Yapılacak çalışmalarla öğrencilerde trafik güvenliği bilincinin oluşturulması hedefleniyor.