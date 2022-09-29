Derik'te iki okulda 22 öğrenci yemek sonrası rahatsızlandı
Mardin'in Derik ilçesinde Kale Ortaokulu ve Seydi Keskin Ortaokulu'ndan 22 öğrenci, öğle yemeğinde yedikleri yemekten sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Eylül 2022 19:29
Derik ilçesinde Kale Ortaokulu ve Seydi Keskin Ortaokulu'ndan 22 öğrenci, öğle yemeğinde yedikleri yemekten sonra karın ağrısı şikayetiyle ailelerinin refakatiyle hastaneye başvurdu. Öğrencilere serum takılarak hayatı tehlikelerin olmadığı, zehirlenme sebebinin de gıda mühendisleri tarafından yapılacak araştırma sonrası netleşeceği belirtildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız