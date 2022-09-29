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Muğla Vali Yardımcısı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Eylül 2022 19:40
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Muğla Vali Yardımcısı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Bir süredir Bodrum'da özel bir hastanede kanser tedavisi gören Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız (64) hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Yıldız'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Caner Yıldız kimdir?

Caner Yıldız 13.05.1958 yılında Eskişehir'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1977 yılında kaydolduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat ve Maliye Bölümü'nden 1981 yılında iyi derece ile mezun oldu. 1982 yılında İçişleri Bakanlığında stajyer kaymakam olarak göreve başladı. 1983 yılında 69'uncu Kaymakamlık Kursunu birincilikle tamamladıktan sonra ilk olarak, kendi isteği ile Aydın ilinin Kuyucak ilçesinde Mülki İdare Amirliği görevine başladı. Sırasıyla Çanakkale ili Bozcaada ilçesi, Şanlıurfa ili Akçakale Kaymakamlığı, Diyarbakır Vali Yardımcılığı (Peşmerge Kampı Sorumlusu), Bitlis ili Hizan Kaymakamlığı, Ağrı ili Eleşkirt Kaymakamlığı, Burdur Vali Yardımcılığı, Kırklareli Vali Yardımcılığı, Yalova Vali Yardımcılığı, Kocaeli Vali Yardımcılığı (Deprem İl Koordinatörü), İstanbul Vali Yardımcılığı, Adana Vali Yardımcılığı ve Aydın ili Nazilli Kaymakamı, Menteşe ilçe Kaymakamı ve son olarak Muğla Vali Yardımcılığı görevini yapıyordu.

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