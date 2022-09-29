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Erdoğan: Göçebe kültürünün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Göçebe Oyunları) Katılımcılar arasında gelişen pozitif enerjinin hepimize yeni bir kültürel diplomasi kapısı açacağını düşünüyorum." dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Eylül 2022 21:13
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 102 ülkeden 3 bin sporcunun katıldığı 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda yaptığı konuşmada, Göçebe Oyunları'nın 4.'sünü her köşesi buram buram tarih, kültür ve tabiat kokan İznik'te başlattıklarını ifade ederek, "İznik'teki bu organizasyon 2020 yılında gerçekleştirilecekti. Tüm dünya ile beraber ülkelerimizi de etkileyen salgın sebebiyle ertelemek mecburiyetinde kaldık 'Göçebe kültürü' derken, insanlık tarihi kadar eski bir gerçekten bahsediyoruz. İnsan toplulukları binlerce yıl boyunca çeşitli sebeplerle bulundukları yerlerden ayrılarak, başka coğrafyalarda kendilerine hayat alanı aramışlardır. Belirli coğrafyada sürekli veya mevsime göre yer değiştirip hayatlarını sürdüren topluluklar vardır. Karşılaşan insan toplulukları birbirlerini etkilemişlerdir. Medya ve iletişim araçları dünyayı küçük bir köy haline getirmiş olsa da, bugün hala kültür ve insani ilişkilerin en etkili taşıyıcısı göçlerdir. Şehirleşmenin artması iş imkanlarının çeşitlenmesi, güvenlik ve gıda ihtiyaçlarının merkezi devletler eliyle sağlanması; göçebeliği epeyce sınırlandırmıştır. Ancak insanlığın binlerce yılına damga vuran bu kültürün yitip gitmesine hiçbirimiz rıza gösteremeyiz. Bunun için gerek göçebe kültürünün farklı yönleriyle yaşatılmasında büyük fayda görüyoruz. Nitekim ülkemizde istiklalimizin ve istikbalimizin güvencesi olarak Toros dağlarında dumanı tüten Yörük çadırını ifade ediyoruz. Göçebe oyunlarını, dünya çapına yayan bu organizasyonu da insanlığın kadim mirasını gelecek kuşaklara bırakma misyonuyla önemli görüyoruz. Spordan sanata, geleneksel sporlara kadar pek çok deneyimi gençlerimize ve misafirlerimize yaşatacak organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Oyunlarda yarışacak sporcularımıza ve diğer etkinliklerde yer alacaklara başarılar diliyorum. Geleceğe miras olarak bırakılmasına vesile olan dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Etkinliğe 102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılması umudumuzu güçlendiriyor"

"Bölgemizin dini ve etnik çatışmalarla gerilimlerle krizlerle kavrulduğu bir dönemde; barışı, dayanışmayı, yardımlaşmayı esas alan bu oyunların özgün bir işbirliği platformu olduğuna inanıyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak böyle önemli bir programa İznik gibi köklü bir tarih medeniyet şehrinde ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Oyunlara katılan ülkelerle bu vesileyle kurduğumuz münasebetlerin, katılımcılar arasındaki pozitif enerjinin hepimize kültürel diplomasi kapısı açılacağına inanıyorum. Etkinliğe 102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılması umudumuzu güçlendiriyor. Oyunlar boyunca yapılacak geçmişten günümüze spor müsabakaları, sadece gençlere hoşça vakit geçirmekle kalmayacak, onların bu alanlara ilgisini arttıracaktır. Atlı spor, güreş ve okçuluğun içinde bulunduğu 40'dan fazla yapılacak müsabakalarda yarışacak sporcularımızın heyecanını şimdiden görüyorum. Gastronomi programlarında 20 ayrı ülkenin mutfak lezzetleri katılımcılarla buluşacak. Hat, ebru, oya, cam, el işi, filografi, bez bebek, sedef, keçe yapımı ve elbette merkezi İznik olan çinicilik başta olmak üzere çok sayıda geleneksel sanat da göçebe oyunlarında yer alıyor. Ülkemizden ve dünyadan pek çok sanatçı konserleri, halk oyunları gösterileri ile çocuklarımız korolarıyla etkinliği renklendirecek. Geri dönüşümden, kolaja, tasarıma kadar pek çok atölye çalışması oyun programında bulunuyor. Görüldüğü düğü gibi her yönüyle zengin cazip dinamik göçebe oyunlarına şahitlik edeceğiz. Çocuklarımıza yönelik çalışmaları önemli görüyorum. Çocuk obası alanındaki etkinlikler, evlatlarımıza unutulmaz vakitler yaşatacaktır. Göçebe oyunları deneyim merkezi ise geçmişten bugüne yolculuk yaptırarak hoşça vakit geçirtecektir. Zanaatkarlarımızın göz nuru el emeği eserleri de sergi ve fuar alanında sergilenecektir. Biz bu oyunlara giderek yüz tutan zenginliğe sahip çıkmak ve onu yaşatacak zemini oluşturmak olarak bakıyoruz. Buradaki her faaliyet hafıza tazeleme, kaydetme misyonuyla hazırlanıyor. Oyunların halklarımızı birbirine yaklaştıran, kalıcı ilişkiler kurmasına imkan sağlayan diplomasi kadar önemsiyoruz. 2 yılda bir düzenli olarak sürekli gelişerek büyüyerek zenginleşerek, renklenerek devam edecek göçebe oyunlarına her türlü katkıyı yapmayı sürdüreceğiz. Hepinize hoş geldiniz diyorum, Gençlik ve Spor bakanlığı ile Dünya Etnospor Konfederasyonu başta etkinliğin düzenlenmesine katkı veren herkese teşekkür ediyorum."

Tanrı Dağları'ndan Türk Balası'nın getirdiği su Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi. Erdoğan da suyu 'Tay Kazanı'na dökerek İznik Gölü ile buluşmasını sağladı. Gösteriler kortej yürüyüşü ve havai fişek gösterileri ile devam etti.

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