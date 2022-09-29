Lise müdür yardımcısı ve ailesi kazada hayatını kaybetti

Kaza, saat 20.00 sıralarında Arsin ilçesi girişi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Mehmet Güngörmüş yönetimindeki 31 ADS 672 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 50 metre yükseklikten şarampole uçtu



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Mehmet, eşi Emine ile oğulları İnayet ve Yavuz Selim Güngörmüş'ü ağır yaralı olarak araçtan çıkardı.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yomra Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan karı- koca ve 2 çocuğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KAZA ANI KAMERADA



Trabzon'un Arsin ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin 50 metre yükseklikten şarampole uçtuğu, sürücü Mehmet, eşi Emine ile oğulları İnayet ve Yavuz Selim Güngörmüş'ün hayatını kaybettiği kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin çöp konteynerine çarptıktan sonra 50 metrelik şarampole uçtuğu yer aldı.

KARDEŞİNİ ZİYARETE GELMİŞ



Hatay Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı olduğu öğrenilen Mehmet Güngörmüş'ün, ailesi ile Trabzon'da yaşayan kardeşini ziyarete geldiği, Rize'nin Ayder Yaylası'na yaptıkları gezi sonrası dönüş yolunda kaza yaptıkları belirtildi.