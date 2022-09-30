İlk Evim İlk İşyerim projesinde ilk görüntüler ortaya çıktı

Yüzyılın konut hamlesinde inşaatlar başlıyor. Dar gelirli vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapmak için kolları sıvayan hükümet, çalışmaları hızlandırdı. 250 bin konut için inşaatın yılbaşında başlaması planlanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tarih öne çekildi. Ucuz evlerin son durumu, proje başlangıç tarihi ve evlerin yapılacağı illerle ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. İşte detaylar...

TOKİ EVLERİNİN PROJE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İşte TOKİ'nin bazı illerde gerçekleştireceği sosyal konutların projelerine dair görüntüler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 25 Ekim'de yapılacak törenle 17 ilde eş zamanlı temel atılacağını ve 5 bin konutun yapımına başlayacaklarını dile getirdi.



Projenin temelleri Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta atılarak 5 bin konutun yapımına başlanacak

608 BİNDEN BAŞLIYOR

Valiliklere yazı yollayarak ihtiyaç ve beklentileri sorduklarını söyleyen Bakan Kurum, "Buna göre tespitler yapıldı ve projeler çalışılıyor. vatandaşımız uygun şartlarda ev sahibi olacak" dedi.

Sosyal konutların yapımına devlet desteği sağlanarak fiyatlar düşürüldü. Maliyetin yaklaşık yüzde 40'ı sübvanse edildi. Bu şekilde 2+1 konut fiyatları 608 bin lira, taksitleri 2.280 liradan, 3+1 konut fiyatları 850 bin lira taksitleri 3.187 liradan başlıyor.

Aynı imkan arsa ve işyeri için de geçerli. 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde vatandaşlara sunulacak arsa projesi iki tipten oluşuyor.

Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Fiyatları 192.500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. Hisseli arsalar ise 112.500 liradan başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitle vatandaşa sunulacak. İşyerlerinin fiyatı ise 351 bin liradan taksitleri ise 2.633 liradan başlayacak.

GENÇLERİN BAŞVURUSU 2 MİLYONA YAKLAŞTI

İlk etapta inşa edilecek 250 bin konut için başvuru süreci devam ediyor.

Bakan Murat Kurum, 14 Eylül'de başlayan başvuru sürecinde 5 milyon rakamına yaklaşıldığını söyledi. Kurum, "5 milyona yakın başvurunun 1 milyon 714 bini gençlerimiz. Bu önemli bir rakam" diye konuştu. Konutlara başvurular 31 Ekim'de kadar devam edecek.

ARSA SAYISI 1 MİLYONA ÇIKTI

Proje kapsamında konutu yanında altyapılı arsa ve işyeri de yer alıyor.

Bu kapsamda ilk etapta 100 bin arsa ve 10 bin işyeri, 5 yılda 250 bin arsa ve 50 bin işyeri yapılması planlanıyordu.

Gelen yoğun ilgi sonrası arsa sayısında artışa gidildi.

Önceki gün müjdeyi paylaşan Başkan Erdoğan, 1 milyon arsanın dar gelirli vatandaşa uygun fiyat ve ödeme şartı ile satılacağını söyledi.

Arsasını alan vatandaş evini kendi yaptırabilecek. Arsa ve işyeri için başvurular ise 10 Ekim'de başlayacak.W

SEDA TABAK