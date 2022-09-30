Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine geçtiğimiz günlerde yapılan terör saldırısında nizamiye nöbetindeki iki polis memuru binayı kahramanca savundu, biri şehit oldu.

Teröristlerin binaya girmesini engelleyen 2 kahraman, Türkiye'nin kalbinde taht kurdu. Ancak o gece onların yardımına koşan görev arkadaşları vardı.

"Direk karşılık verince teröristleri püskürttük"

Bina içinde görevli olan polis memurları Mehmet Ali Küçükcan ve Ali Bayram hemen nizamiye kısmına gelerek çatışmaya dahil oldu. Polis memuru Ali Bayram, "Atış usülünce hemen karşı atağa geçtik. Direk karşılık verince teröristleri püskürttük" dedi.

O esnada bölgede devriye gezen bekçiler Halil Demir, Mustafa Ekinci, Alpay Yazar ve Cengiz Tapan da silah seslerini duyunca olay yerine intikal etti.

Bekçi Cengiz Tapan da şu şekilde konuştu:

"Bize yardımcı olan bir vatandaşımız vardı. Aracına bizi davet etti. Aracına bindik. Korkmadan bizi çatışma bölgesine soktu. Biz de meslek içi almış olduğumuz eğitimlerden dolayı güzel bir şekilde karşılık verdik."

Polisevini kahramanca savundular

Teröristleri hep birlikte püskürten güvenlik görevlileri, tıpkı şehit olan arkadaşları Sedat Gezer gibi vatan için canlarını vermeye hazır.

Polis memuru Mehmet Ali Küçükcan da yaptığı açıklamada, "Vatanımızı milletimizi her türlü şartlarda koruyacağımızı, vatanımız milletimiz için canımızı vereceğimizi, ekliyorum" ifadelerini kullandı.