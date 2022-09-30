Kazada hayatlarını kaybeden müdür yardımcısı ve ailesinden son selfi

Rize istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Mehmet Güngörmüş (32) yönetimindeki 31 ADS 672 plakalı otomobil, Arsin ilçesi Yanbolu mevki Özel Trabzon Bakımevi karşısına geldiği esnada henüz bilinmeyen bir sebeple yolun sağındaki kaldırım üzerine çıkarak çöp kutusuna çarpıp altına alarak bariyerleri aşarak deniz kenarına uçtu.

Kazada sürücü Mehmet Güngörmüş ile oğulları İnayet Ömer (6) ve Yavuz Selim Güngörmüş (3) ağır yaralanırken, eşi Emine Güngörmüş (27) ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Kaşüstü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, baba Mehmet Güngörmüş ve oğlu İnayet Ömer Güngörmüş ile küçük oğlu 3 yaşındaki Yavuz Selim Güngörmüş kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Hatay'dan Rize'ye tatile gelen ve dönüş yolunda Trabzon'un Arsin ilçesinde geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden 4 kişilik aileden geriye Rize'deki tatillerinde bir şelale önünde cep telefonları ile çekildikleri son selfi kaldı.