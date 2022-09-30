Uzman ve Başöğretmenlik sınavında sınav merkezi değişikliği yapılabilecek
Milli Eğitim Bakanlığınca Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuran öğretmenlerden yurt dışında görevli olanlar ile aylıksız izinde bulunanlar, 11-17 Ekim tarihleri arasında http://meb.ai/SinavBasvuru adresinden sınav merkezi değişikliği talebinde bulunabilecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Eylül 2022 10:10
Kendisinin veya birinci derece yakınının tedavisi uzun süren bir hastalığının
olması nedeniyle görev yaptıkları il dışında bulunan öğretmenler de bu durumu
sağlık raporuyla belgelendirmeleri şartıyla 11-21 Ekim tarihleri arasında http://meb.ai/MazeretBeyan
adresinden sınava gireceği ili değiştirme talebinde bulunabilecek.
Sınav merkezi değişikliği talebi yapılacak internet adresleri, belirtilen tarihlerde erişime açılacak.