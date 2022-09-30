Kocaeli'de FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Eylül 2022 11:26
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, emekli 1 astsubay, meslekten ihraç edilen 1 astsubay ile 2 mahrem imamı yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız