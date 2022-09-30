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'Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı 2 Ekim'de hizmete açılıyor'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete alınacak Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip olduğunu belirterek, "Dünyanın en önemli havalimanlarından olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na raylı sistem bağlantısı sağlayarak bu alana ulaşımda hizmeti, konforu, güvenliği arttırıyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Eylül 2022 12:11
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'Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı 2 Ekim'de hizmete açılıyor'

Bakan Karaismailoğlu, Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında incelemelerinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hattın açılışını 2 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştireceklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, salgın, savaş ve çatışmalar gibi nedenlerle dünyada, üretimlerin, yatırımların neredeyse durduğu şu dönemde, Türkiye'nin yarınlarına yaptığı çok önemli bir yatırımı daha halka sunmak için iki gün kaldığını, bu muhteşem projeyi İstanbul'a kazandırmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, raylı sistem hatlarının yaygınlaşmasının, özellikle büyük şehirlerdeki artan nüfus ve araç sayısıyla yoğunlaşan trafik sıkışıklığını azaltmanın en önemli yolu olduğuna işaret ederek, bunun bilinciyle, bakanlık olarak, vatandaşların hayatının kolaylaşması ve konforlu bir ulaşım için çok önemli altyapı projelerini hayata geçirdiklerini anlattı.

Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemiz genelinde 12 ilimizde 811,4 kilometre şehir içi raylı sistem hattı işletme altındadır. Dünyanın en büyük metropollerinden olan İstanbul'u modern raylı sistem ağlarıyla baştan başa donatmaya devam ediyoruz. İstanbul'da şu an itibarıyla Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı, Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Projesi, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Kirazlı Bağcılar metro hattı ile açılışını pazar günü hep birlikte ve gururla yapacağımız Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının da dahil olduğu, 103,3 kilometrelik 7 hatta İstanbul için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Eser siyasetimizin değerli parçalarından ve asrın en önemli projelerinden biri olan Marmaray ile Levent-Hisarüstü metrosunun uzunluğu 80 kilometredir." diyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Şu an İstanbul'un işletmede olan raylı sistem ağının toplam uzunluğu 263 kilometredir. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 366,3 kilometreye yükselecek. 366 kilometre raylı sistemin tamamı AK Partili yönetimler tarafından yapımı tamamlanıp hizmete sunulmuş olacaktır.Günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip metro hattımızın açılışı için artık günleri değil saatleri geriye sayıyoruz. Son 48 saatin içerisindeyiz. Dünyanın en önemli havalimanlarından olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na raylı sistem bağlantısı sağlayarak, bu alana ulaşımda hizmeti, konforu, güvenliği artırıyoruz.

Pendik Tavşantepe'den başlayıp Fevzi çakmak, Şeyhli, Yayalar, Kurtköy istasyonlarından geçerek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşacak olan hattımız 7,4 kilometre uzunluğunda. Artık, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na,Kadıköy-Kartal-Kaynarca metro hattının devamında doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.

Pendik'teki yoğun yolculuk hareketinin olduğu mahalleler de metroya kavuşacak. Şeyhli, Yayalar, Fevzi Çakmak ve Kurtköy mahalleleri metro konforuyla buluşuyor. Hattın faaliyete başlamasıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pendik Tavaşantepe'ye 10 dakikada, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 12 dakikada, Kadıköy'e de 45 dakikada ulaşmak mümkün olacaktır."

- "İstanbul havalimanı Avrupa'da birinci"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bu hattın açılışının ardından Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kısmını milletin hizmetine sunacaklarını, İstanbul'un havalimanlarını metro ile buluşturacaklarını söyledi.

Daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden de geçecek olan Başakşehir-Kayaşehir metro hattının açılışını gerçekleştireceklerini aktaran Karaismailoğlu, ardından diğer metro hatlarını da bir bir İstanbulluların hizmetine açacaklarını ifade etti.

Adil Karaismailoğlu, dün Kocaeli'nde Darıca Sahil-Gebze Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Raylı Sistem Hattı çalışmaları kapsamında Adliye İstasyonu ayna birleşimi töreni yaptıklarını hatırlatarak, bu hat ile Gebze OSB ve Gebze-Darıca ilçeleri arasındaki karayolu bağlantısına alternatif bir ulaşım ağı oluşturduklarını vurguladı.

Bugüne kadar planlı yatırımlarla millete hak ettiği projeleri kazandırdıklarını anlatan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra da kazandırmaya devam edeceğiz. Vizyonumuz sağlam. Stratejimiz hazır. Bugüne kadar, canla başla emek veren mesai arkadaşlarımızla yepyeni başarılara, gurur tablolarına imza attık, halkımıza sunduk. Biz gururluyuz, milletimiz memnum. Hatırlarsınız, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı için 'Bu bölgeye havalimanı yapmak, Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer.' demişlerdi. Onların vizyonu da bu kadar. Sabiha Gökçen, havalimanı günlük yaklaşık 600 uçak ve 100 bin yolcuya her gün hizmet vermekte. Havalimanlarımız rekordan rekora koşuyor.

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İstanbul havalimanı Avrupa'da birinci, Sabiha Gökçen havalimanı Türkiye'nin 3., Avrupa'nın 8. en yoğun havalimanı oldu. Dünyada önde gelen havalimanları krizlerle boğuşarak kaos yaşarken Türkiye'deki havalimanlarında konfor var. Her daim milletimize, memleketimize, devletimize hizmet yolunda iki günümüzün eşit geçmemesi için gece gündüz çalışıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde memleketimizin her bir noktasında vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Hayata geçirdiğimiz dev projelerle İstanbul'un değerine değer katıyoruz, İstanbulluların yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Günübirlik tartışmalarla kaybedecek vaktimiz hiç yok. Türkiyemizi dört başı mamur lider bir ülke yapmaktan geri durmayacağız."

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