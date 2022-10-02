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İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik döneminde intibak işlemi yapılır, ancak yapılan intibak ek göstergeyi yükseltmez. Daha önce kazanmış olduğu ek gösterge devam ettirilir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 02 Ekim 2022 00:21
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İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

Soru : İyi günler, 2020 Ekim ayında kendi isteğimle 1/4 basamakta iken istifa ederek memuriyetten ayrıldım. Ayrıldığımda emekliliğe esas ek göstergem 3600 idi. 5434 e tabi olduğum için isteğe bağlı iştirakçi olarak prim ödeyerek Emekli sandığına devam etmekteyim.

Yeni getirilen ek gösterge artışı benim durumumda olanlar için de uygulanacak mı?

Detaylar/Değerlendirmeler:

5434'e tabi olup da, 10 yıllık hizmetini doldurduktan sonra istifa edenler, herhangi bir yerde zorunlu olarak çalışmamak ve SGK primlerinin tamamını kendileri yatırmak kaydıyla, memurluk hizmetleri üzerinden emekli olabilmektedir.

İsteğe bağlı iştirakçilik konusu sadece 5434 e tabi memurlar için uygulanan bir işlemdir. Bu işlemden yararlanabilmek için; 5434 sayılı Kanuna tabi olarak en az 10 yıl çalışmalarının olması gerekir.

Memurluktan ayrılma durumlarının mutlaka kendilerinin istifa etmesi/müstafi duruma düşmeleri gereklidir.

Bu şartları taşıyan memurlar bu görevlerinden ayrıldıktan sonra 6 ay süreyi geçirmemek şartıyla SGK ya müracaat ederek isteğe bağlı iştirakçilik uygulamasından yararlanabilir.

İsteğe bağlı iştirakçilik süresine emekli ikramiyesi verilmez, emekli aylık oranında değerlendirilir. Bu süreler, emekli keseneğine esas aylık intibakında, yani ek göstergeyi etkilemeyen intibak işleminde uygulanır.

Memurun görevinden ayrıldığı tarihteki SGK kesintilerine esas tutulan intibakları üzerinden SGK ya ödeyecekleri tutar belirlenir. Bu tutarlar da her ay için hesaplanan bu tutarlarda isteğe bağlı iştirakçilikten yararlanmak isteyen kişi tarafından SGK ya ödenir ve her ödenen ay hizmet olarak sayılır, ödenmeyen aylar için veya SGK ca tespit edilen tutardan daha eksik yatırılmış olan aylar hizmet olarak sayılmaz.

İsteğe bağlı iştirakçiler de genel sağlık sigortalısı kapsamındadırlar ve genel sağlık sigortası primi de öderler.

NOT: Bu sistem sadece 5434 e tabi olanlar için uygulanır, 5510 a tabi olanlar hakkında uygulanmaz. Bu şekilde memurlukla hizmet tamamlama işi sadece 5434 e tabi memurlar için geçerli olup, ilk defa 5510 a tabi olarak memurlar için geçerli değildir. 5510 a tabi memurlar için de bu sistem bulunmakla birlikte, memurluktan ayrıldıktan sonra isteğe bağlı sigortalılık devam ettirilmek istendiğinde, bu sigortalılık durumu 4 b kapsamında hizmet sayılmaktadır. Yani, esnaf statüsünde hizmet sayılmaktadır.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

İsteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanmadan önce intibakınız, yani ek göstergeyi etkileyen intibakınızın 3600 ek göstergeyi kazandırmış bir intibak veya yine 3600 ek göstergeyi kazandıracak olan 1 inci dereceli bir kadro görev unvanında iseniz, 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan ek gösterge artışlarından (+600 ek gösterge artışından) yararlanabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Ancak, isteğe bağlı iştirakçilik sistemi içerisinde ilerlemiş ve böylece 3600 ek göstergeye yükseltilmiş bir intibak işlemi ise yararlanamayacağınızı, yalnızca mevcut durumunuza göre ek gösterge artışının ancak 600 puanlık bir ek gösterge artışıyla sağlanabileceğini değerlendirmekteyiz.

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Bu Habere Tepkiniz

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