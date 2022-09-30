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Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, geçmiş dönemde tespit edilen bazı aksaklıkları düzelttiklerini belirterek, "2 milyon 171 bin 646 çiftçimizin yer aldığı ÇKS'ye başvuruların e-Devlet üzerinden gerçekleştirilerek üreticimize emek ve zaman tasarrufu sağlayacak sistemi, bugün gece yarısı 00.00'dan itibaren hizmete açıyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Eylül 2022 14:15
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Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Kirişci, ÇKS başvurularının e-Devlet üzerinden yapılmasına ilişkin Bakanlık'ta düzenlenen basın toplantısında, tarımda inovasyon ve dijitalleşmenin kısıtlı kaynaklardan daha etkin yararlanabilmek için bir zorunluluk olduğuna işaret ederek, teknolojik dönüşümleri en etkin şekilde üretime aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Kirişci, Endonezya'da düzenlenen Tarım Bakanları Toplantısı'na katıldığını anımsatarak, toplantıdaki en önemli konu başlıklarından birinin "tarım sektöründe dijital dönüşüm" olduğunu anlattı.

Üreticinin işini kolaylaştırmaya dönük dijital dönüşüm hamleleri içinde yer alan desteklere başvurunun bu alandaki öncelikli konular arasında olduğunu dile getiren Kirişci, şöyle devam etti:

"Özellikle tarımsal desteklerin sadeleştirilmesi hedefimiz bakımından dijital hizmetlerin geliştirilmesine çok önem veriyoruz. 65 ayrı kalemde 130 farklı başlık altında üreticilerimizi destekliyoruz. Destekleme kalemlerinde sadeleşmeye gidiyoruz ve destekleme başvurularının dijital ortamda yapılabilmesi için gerekli altyapı üzerinde çalışıyoruz. Üreticilerimiz, desteklemeler için tüm başvuruları il müdürlüklerimiz ya da diğer birimlerimize bizzat başvurarak değil, e-Devlet üzerinden zahmetsizce yapabilecekler. Bunun müjdesini de kısa sürede duyurmuş olacağız inşallah."

Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle geçmiş dönemde tespit edilen bazı aksaklıkları düzelttiklerini belirterek şunları söyledi:

"2 milyon 171 bin 646 çiftçimizin yer aldığı ÇKS'ye başvuruların e-Devlet üzerinden gerçekleştirilerek üreticimize emek ve zaman tasarrufu sağlayacak sistemi, bugün gece yarısı 00.00'dan itibaren hizmete açıyoruz. ÇKS'deki başvuru süreç ve şartlarında getirilen düzenlemeyle dijitalleşme, bürokrasinin azaltılması ve üretim planlaması amaçlanmıştır. Yani çiftçimiz, dijital çağın imkanlarından faydalanacak, daha kolay bir süreç izleyerek başvurusunu yapacak ve Bakanlığımız da ÇKS verilerini kullanarak üretim planlamasına zemin hazırlayacak."

e-Devlet Kapısı hizmetinden arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan, sadece ürün güncellemesine gidecek çiftçilerin yararlanacağını ifade eden Kirişci, sistemin, çiftçilerin kullanabileceği basit bir iş akışından oluştuğunu dile getirdi.

Hem gerçek hem de tüzel kişiliği haiz çiftçilerin yararlanacağı sistemin kolayca kullanılabilecek şekilde tasarlandığını belirten Kirişci, "e-Devlet Kapısı'ndan başvuruların süreç içinde gelişerek çiftçimizin iş yükünü azaltacak şekilde güncelleneceğini hep birlikte göreceğiz. Bu arada e-Devlet'ten başvurunun çiftçilerimiz için bir seçenek olduğunu, isteyen çiftçilerimizin il veya ilçe müdürlükleri üzerinden de başvuru yapabileceklerini ifade etmek isterim. Ürün beyan formlarındaki muhtar ve 2 azanın imzası, muhtarlarımızın da talepleri doğrultusunda çiftçilerimizin başvuru sürecini sadeleştirmek amacıyla kaldırılmıştır." diye konuştu.

- "2023 üretim yılı için başvurular 31 Aralık'ta sona erecek"

Kirişci, ziraat odalarından her yıl alınan "çiftçi belgesi"nin, sadece ÇKS'ye ilk defa başvuran çiftçilerden isteneceğini de söyleyerek şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz bize başvurusunu yaparken aktif olarak ziraat odasına üye olduğunu da beyan edeceklerdir. Halen 1 Eylül'de başlayıp sonraki yılın 30 Haziran'ında son bulan, yani 10 ay süreyle devam eden başvuru süresi, başarılı bir üretim planlaması yapılabilmesi için 4 aya düşürülmüştür. Yani 2023 üretim yılı için başvurular 1 Eylül 2022 tarihinde başlamıştır ve 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecektir. Her yıl başvuru tarihleri bu şekilde uygulanacaktır. 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapan çiftçilerimiz, ürün değişiklik bildirimlerini şubat ayı içinde yapabilecektir."

Üretim yılına ilişkin başvuru yapan çiftçilerin, e-Devlet üzerinden ÇKS belgesi alabileceklerini belirten Kirişci, bu belgenin resmi nitelikte olacağını, ayrıca bir onay aşamasına ihtiyaç duyulmayacağını ifade etti.

Kirişci, e-Devlet üzerinden alınacak ÇKS belgelerinden ücret talep edilmeyeceğini, çiftçilerin, arazi büyüklüklerine göre 9 ile 39 lira arasında değişen ve ÇKS başvurusunu yaparken ödedikleri başvuru ücretlerinin, beyan etmeleri halinde kendilerine verilecek tarımsal destek ödemesinden karşılanacağını söyledi.

e-Devlet üzerinden müracaatı örnek bir başvuru işlemi gerçekleştirerek anlatan Kirişci, "Tarım Cebimde" mobil uygulamasının da en kısa sürede hizmete sunulacağını bildirdi.

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