Güvenlik güçlerine üç Bayraktar TB2 daha teslim edildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:- "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerinin sayısını artırıyoruz"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Eylül 2022 16:01
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 3 Bayraktar TB2 insansız hava aracının (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini bildirdi.
Demir, sosyal medya hesabından, Bayraktar TB2 İHA'nın görüntülerinin yer aldığı video paylaştı.
Paylaşımında, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerinin sayısını artırıyoruz." ifadesini kullanan Demir, son olarak 3 Bayraktar TB2 İHA'yı Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettikleri bilgisini verdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız