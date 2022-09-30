Engelli kızı taciz eden zanlı tutuklandı

Kurtulmuş'tan asgari ücret zammıyla ilgili milyonları umutlandıran çıkış

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte hükümet cephesinden peş peşe asgari ücret açıklamaları gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı, "Asgari ücrette endişeniz olmasın" sözlerinin ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da "Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim" diye konuştu.