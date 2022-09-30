Yeniden Refah Partisi: 6284 sayılı kanunun yürürlükten kaldırılsın

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un yürürlükten kaldırılmasını talep etti.

Erbakan, partisinin genel merkezinde "Aileyi ve Milletimizi Koruma" konulu basın toplantısı düzenledi.

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanuna değinen Erbakan, şunları söyledi:

"CEDAW ve İstanbul sözleşmelerinin arkasında dünya siyonizmi vardır ve bu çok açık bir gerçektir. İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda çıkarılan 6284 sayılı kanun da aile yapısının bozulması ve yuvaların yıkılması için düzenlenmiştir. Bu kanunun İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda çıkartılmasının ispatı 1/2a maddesinde belirtilen gerçeklerdir. Bu kanunun uygulanmasında İstanbul Sözleşmesi'nin prensiplerine özellikle uyulacağı belirtilmiştir. 6284 sayılı kanun İstanbul Sözleşmesinin bir ürünüdür."

Erbakan, "İstanbul Sözleşmesi'nin uzantısı, haksız, hukuksuz, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı bir garabet halindeki 6284 sayılı kanunun bir an evvel yürürlükten kaldırılması gerektiğini burada bir kez daha ifade ediyoruz. Tüm yetkililere buradan çağrıda bulunuyoruz, dış güçlerin oyunlarına alet olmayın ve aynı zamanda yıkılan bu yuvaların babasız kalan bu çocukların günahına ortak olmayın diyoruz." dedi.

Son dönemde yapılan sinema filmlerine dikkati çeken Erbakan, şunları kaydetti:

"Hollywood tarafından son üç senede yapılan üç filmden bir tanesinde LGBT izlerini görmeniz mümkün. Medya ile rol modelleriyle yapılan propaganda ile bunun normalleştirilmesi, toplumsal cinsiyet kavramıyla cinsiyetsiz toplum inşa edilmesi, bunlara dernekleşme ve örgütlenme hakkının verilmesi, aile kurumunun ortadan kaldırılması, doğal ve sağlıklı yoldan üremenin, çoğalmanın durdurulması ve aynı zamanda toplumsal ahlakın sekteye uğratılması. LGBT propagandasının arkasında da aynı güçler aynı amaçla duruyorlar."