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Halka bayat ekmek dağıtıldığını gören kaymakam fırın kurdu

Halka bayat ekmek dağıtıldığını gören kaymakam fırın kurdu - İhtiyaç sahiplerine dağıtılan bayat ekmekler fırın kurdurduŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, piyasadan alınıp ihtiyaç sahibi vatandaşa dağıtılan ekmeğin bayat ve kalitesiz olduğunu görünce fırın kurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 30 Eylül 2022 17:08
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ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, piyasadan alınıp ihtiyaç sahibi vatandaşa dağıtılan ekmeğin bayat ve kalitesiz olduğunu görünce fırın kurdu. Kurulan fırın ile günlük yüzlerce ihtiyaç sahibine sıcak ekmek ulaştırılıyor.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı bünyesindeki aşevini denetlemeye giden Kaymakam Coşkun Doğan, piyasadan alınıp ihtiyaç sahibi vatandaşa dağıtılan ekmeğin bayat ve kalitesiz olduğunu görünce fırın kurdu. Hilvan Ahi Evran Teknik ve Meslek Lisesi bünyesinde kurulan fırında her gün 3 bin 250 ekmek üretiliyor. Bu ekmeklerin 750 tanesi yardıma muhtaç vatandaşa ücretsiz dağıtılırken, geri kalan kısım ise taşımalı eğitim çerçevesinde eğitim gören öğrencilere verilen yemeğin yanında sunuluyor.

"Yemediğimi yedirmem"

"Yemediğim ekmeği vatandaşa yedirmem" diyen Kaymakam Coşkun Doğan, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, kaymakamlar ilçenin her yönden genel gidişatını gözetleme ve denetleme sorumluğu ile mükelleftir. Kanunun getirmiş olduğu bu sorumluluk çerçevesinde geçtiğimiz yıl vakfa bağlı aşevini denetledim. Bu denetimim sırasında vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere bekleyen ekmekleri inceledim. Ne yazık ki önemli bir kısmının bayat olduğunu fark ettim. Bunun üzerine eğer bu ekmek bana ve çocuklarıma dağıtılsaydı ne yapardım diye düşündüm hemen milli Eğitim müdürümüzle kolları sıvayarak işe başladık ve vatandaşlarımıza kaliteli sağlıklı lezzetli üretim üretilen ekmekleri dağıtmak için fırın kurmaya karar verdik. İçerisinde bulunduğumuz fırın Eylül 2021 yılında faaliyete girdi. Fırınımız 10 bin ekmek üretim kapasitesine sahip. ve biz bugün 750'si ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız olmak üzere yaklaşık 3 bin 250 ekmeği vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Taşımalı eğitim çerçevesinde bulunan öğrencilerimize de vakfa verdiğimiz bu 750 ekmek dışında artanı kendilerine sunuyoruz. ve onları lezzetli, kaliteli, sağlıklı ve taze ekmekle buluşturuyoruz. Bu projemizle ayrıca çıraklık eğitim merkezinde eğitim öğretim gören öğrencilerimizin de meslek edinmelerini sağlıyoruz. Fırınımızda yeteri kadar öğrenci eğitim öğretim görmektedir. Onların da meslek edinmelerine katkıda bulunuyoruz. Geçtiğimiz Haziran ayında Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer, 81 ilde 100 noktada mesleki ve teknik liseleri bünyesinde kurulacak ekmek fabrikaları ile vatandaşlarımıza sağlıklı, kaliteli ve ekonomik ekmek sunulacağını ifade etmişti. Biz Hilvan'da Ahi Evran Teknik ve Mesleki Lisesi olarak bu yüz fabrikadan birisi olmaya adayız. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da hizmetinde olduğumuz vatandaşlarımıza kaliteli, ekonomik ve lezzetli ekmek sunmaya devam edeceğiz. Bu projede emeği geçen milli Eğitim müdürlüğümüze ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş'e teşekkür ediyorum" dedi.

Hilvan ziyareti sırasında kurulan ekmek fırınını inceleyen Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ekmeğin tadına bakarak, emeği projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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