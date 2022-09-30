Kuzenini öldüren doktor: Darbettiler, hedef gözetmeden ateş ettim

GAZİANTEP'te aralarındaki alacak meselesi nedeniyle kendisine satırla saldıran kuzeni Alaattin Çelik'i (37) öldürüp, diğer 2 kuzenini yaralayan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Bekir Çelik'in yargılanmasına başlandı.

Duruşmada Çelik, "Ben hayatımda insanların sağlığına zarar vermemek için çok büyük hassasiyet gösterdim ve bir doktor olarak şimdi karşınızda durmaktan çok utanç ve pişmanlık duyuyorum. Muayenehaneme gelerek beni darbettiler. Öldürme niyetim bulunmadan, hedef gözetmeden ateş ettim dedi.

Olay, 10 Mayıs'ta İncilipınar Mahallesi'ndeki Doktorlar Sitesi'nin önünde meydana geldi. Kadın Doğum Uzmanı Dr. Bekir Çelik ile amcasının oğlu Alaattin Çelik ve yanındaki 2 kardeşi iddiaya göre, alacak meselesi nedeniyle Çelik'e ait muayeneye geldi. Kardeşler, Dr. Çelik'i darbetti. Bu sırada Dr. Çelik, kendisine satır ve bıçakla saldırdığı öne sürülen kişilere tabancayla ateş açtı. Alaattin Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, diğer 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



