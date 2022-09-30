Niğde'de kocasının bıçakla yaraladığı kadın hastanede öldü
Niğde'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Eylül 2022 18:06
Merkez Nar Mahallesi'nde M.B (24) ile boşanma aşamasındaki eşi K.B. (22) arasında sokakta tartışma çıktı.
Tartışma sırasında M.B, eşini bıçakla yaralayıp kaçtı.
Olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bir çocuk annesi K.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli M.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız