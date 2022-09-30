Bakan Kurum, Samsun'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu

Tarım Kredi, takipte borcu olanların yapılandırma süresini uzattı
Tarım Kredi, takipte borcu olanların yapılandırma süresini uzattı
BRITA ile ayda 200 TL tasarruf edin!..
BRITA ile ayda 200 TL tasarruf edin!..
Sponsorlu İçerik
'Kılıçdaroğlu, Başsavcımızı hedef gösteren bir açıklama yaptı'
'Kılıçdaroğlu, Başsavcımızı hedef gösteren bir açıklama yaptı'
'Ekim'de 20 milyon yardımcı kaynak kitabı daha dağıtacağız'
'Ekim'de 20 milyon yardımcı kaynak kitabı daha dağıtacağız'
İstanbul'a 'Türk Dünyası Gençlik Başkenti' unvanı verildi
İstanbul'a 'Türk Dünyası Gençlik Başkenti' unvanı verildi
İlkokulda tabloların hurdacıya satıldığı iddiası soruşturulacak
İlkokulda tabloların hurdacıya satıldığı iddiası soruşturulacak
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri 2 ay uzatıldı
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri 2 ay uzatıldı
Meclis yarın açılıyor
Meclis yarın açılıyor
Bakanlıktan Thodex'in kurucusu Özer hakkında açıklama
Bakanlıktan Thodex'in kurucusu Özer hakkında açıklama
İmamoğlu açıkladı: İşte İBB çalışanlarının alacağı promosyon tutarı
İmamoğlu açıkladı: İşte İBB çalışanlarının alacağı promosyon tutarı
Bakan Nebati: Literatürde, heterodoks, ortodoks tartışması var
Bakan Nebati: Literatürde, heterodoks, ortodoks tartışması var
Kiracıdan kiralık ev! Bin 300'e kiralayıp 4 bine kiraya verdi
Kiracıdan kiralık ev! Bin 300'e kiralayıp 4 bine kiraya verdi
Iğdır Üniversitesinde kişiye özel akademik ilan iddiası
Iğdır Üniversitesinde kişiye özel akademik ilan iddiası
Semih Durmuş'tan çağrı: Promosyon anlaşmalarını güncelleyin
Semih Durmuş'tan çağrı: Promosyon anlaşmalarını güncelleyin
Erdoğan: Enflasyonu hızla düşürebilme kabiliyetine sahibiz
Erdoğan: Enflasyonu hızla düşürebilme kabiliyetine sahibiz
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Bakanlık paylaştı: İşte İlk Evim İlk İşyerim projesinden ilk görseller
Bakanlık paylaştı: İşte İlk Evim İlk İşyerim projesinden ilk görseller
Uzman ve başöğretmenlik sınavına başvurularda sınav merkezi değiştirilebilecek
Uzman ve başöğretmenlik sınavına başvurularda sınav merkezi değiştirilebilecek
YÖK, KPSS ön inceleme raporunu bugün görüşecek
YÖK, KPSS ön inceleme raporunu bugün görüşecek
20 ilde 'Müsilaj-2 Operasyonu' başlatıldı: 233 gözaltı kararı
20 ilde 'Müsilaj-2 Operasyonu' başlatıldı: 233 gözaltı kararı
Yarın mesaiye başlayacak TBMM'de gündem yoğun
Yarın mesaiye başlayacak TBMM'de gündem yoğun
Ticaret Bakanlığı 175 denetmen yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı 175 denetmen yardımcısı alacak
Yurtta kalan öğrenciye yemek ücretsiz
Yurtta kalan öğrenciye yemek ücretsiz
AK Parti'nin yarısı değişecek: 90 vekil 3 döneme takılıyor
AK Parti'nin yarısı değişecek: 90 vekil 3 döneme takılıyor
Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik: Türk lirasına çevrilebilecek
Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik: Türk lirasına çevrilebilecek
Bursa Büyükşehir 25 bin TL'lik promosyon teklifini kabul etmedi
Bursa Büyükşehir 25 bin TL'lik promosyon teklifini kabul etmedi
Müdür yardımcısı ile ailesinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Müdür yardımcısı ile ailesinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Hastane ihalesine fesat karıştırma ve rüşvet iddiasına 8 tutuklama
Hastane ihalesine fesat karıştırma ve rüşvet iddiasına 8 tutuklama
OECD Direktörü: Eğitimde Türkiye'den öğrenilecek çok şey var
OECD Direktörü: Eğitimde Türkiye'den öğrenilecek çok şey var
Ana sayfaHaberler

Bakan Kurum, Samsun'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu

"(Muhalefet) Siz gizli ortaklarınızla 6+2'li masanızda beceriksizliğin öncülüğünde, liyakatsizliğin ufkunda, taşeronluğun yolunda yürümeye devam edin. Biz milletimizle gönül gönüle olmaya, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz"- "Milli Mücadele'de ilk kıvılcımını yakan Samsun'umuz, inşallah 2023'ün de ilk işaret fişeğini, ilk kıvılcımını Türkiye'nin vaktini, Türkiye'nin zamanını, Türkiye'nin yüzyılını başlatacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Eylül 2022 20:05
Yazdır
Bakan Kurum, Samsun'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, muhalefet partilerini eleştirerek, "Siz gizli ortaklarınızla 6+2'li masanızda beceriksizliğin öncülüğünde, liyakatsizliğin ufkunda, taşeronluğun yolunda yürümeye devam edin. Biz milletimizle gönül gönüle olmaya, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz." dedi

Kurum, Subaşı Meydanı'nda Samsun Toybelen Sanayi Sitesi temel atma ve toplam 553 milyon liralık 19 projenin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, çevresiyle, doğasıyla, sağlıklı ve kimlikli şehirleriyle dünyaya örnek bir ülke olmak istediklerini söyledi.

Samsun'u sanayi merkezleri, limanları, tarımsal üretim alanları, tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle Türkiye'nin öncü ve marka şehri yapmak istediklerini belirten Kurum, "Samsun'a devlet olarak bugüne kadar 30 milyar lirayı aşkın yatırımlar kazandırdık." dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarından geri durmadıklarını, yatırımların odağına hep kentsel dönüşümü aldıklarını belirten Kurum, "Şu anda Türkiye genelinde yüzlerce şantiyemizde, on binlerce kardeşimizle 350 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşasına gece gündüz, yağmur çamur demeden devam ediyoruz. Bir yandan deprem, sel ve heyelan riski altındaki alanları dönüştürürken, öte yandan tarihi kent merkezlerini tarihi dokusuna kavuşturuyoruz." diye konuştu.

Büyük Türkiye hedefiyle iklim dostu sanayi siteleri inşa ettiklerini aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Binlerce kardeşimize istihdam kapısı açıyor, ekonomimize güç katıyoruz. Bugün itibarıyla Ankara, Trabzon, Uşak, Aksaray, Diyarbakır ve Kayseri'de eski sanayi sitelerimizi yeni yerlerine taşıdık, esnafımızın, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 26 sanayi alanımızda daha çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Samsun'umuzda da şehrimizin içinde kalan, esnafımızın, vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap veremeyen Gülsan Sanayi Sitemizi yeni yerine taşıyoruz. Sıfır atık sanayi konseptiyle Toybelen'de kuracağımız yeni sanayi sitemizde bin 526 sanayi dükkanımız olacak. İçerisinde lokantasıyla, marketiyle, kafeleriyle 82 ticari alan yer alacak. İnşallah TOKİ Başkanlığımız eliyle yatırım değeri 500 milyon lira olan 750 bin metrekarelik bu alanda yürüttüğümüz dev projemizi 2023 yılının ilk aylarında Samsun'umuza armağan edeceğiz."

- Sosyal Konut Projesi

Sosyal konut projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiğini hatırlatan Kurum, "Allah'a hamdolsun, bu projemizi başta gençlerimiz olmak üzere emeklilerimiz, engellilerimiz, gazilerimiz ve şehit yakınlarımız ile aziz milletimizin her bir ferdi sahiplendi." dedi.

Sadece konutlar için bile başvuru sayısının 5 milyonu bulduğunu dile getiren Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla konut amaçlı arsa sayısını 1 milyona kadar çıkarmak için çalışmalarımıza başladık. İstiyoruz ki bu ülkenin gerçek yükünü çeken, cefakar, vefakar olan imkanı kısıtlı vatandaşlarımız, gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olsun. Tabii bu muazzam projeyi sindiremeyenler sağından solundan çekiştirip iftira atmaya başladı. Memlekete faydası olmayan, iş yapmayıp iftira atan bu zihniyeti milletimiz çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Suyu bulandıramayacaksınız. Sosyal medyada oynadığınız tiyatrolara seyirci bulamayacaksınız. Eskiler, 'Takdir edemeyen tahkir eder' der. Tahkir etmek, 'Bu konutları nasıl alacak?' diyerek milleti küçük görmek, insanımıza güvenmemek bunların siyasi genlerinde var, zihniyet kodlarında var. Gençlerin seçilme yaşının 18'e düşmesine engel olanlar, elbette ki 1 milyon 700 bin gencimizin ev sahibi olma arzusunu da kabullenemiyor. Onlar istiyorlar ki küçük gördükleri milletimiz, kendilerine muhtaç kalsın. Onlar istiyorlar ki güvenmedikleri gençlerimiz, onlara bel bağlasın. Onlar istiyorlar ki tepeden baktıkları emeklilerimiz bir yere gelemesin. Onlara Samsun'dan sesleniyoruz. Hangi yalanı atarsanız atın, hangi senaryoyu yazarsanız yazın, hangi masada neyin hesabını yaparsanız yapın biz bu projeyi 20 yıldır nasıl yaptıysak yine öyle yapacağız, vatandaşlarımıza en güzel şekilde teslim edeceğiz, milletimizin duasını alacağız.

Siz, gizli ortaklarınızla 6+2'li masanızda beceriksizliğin öncülüğünde, liyakatsizliğin ufkunda, taşeronluğun yolunda yürümeye devam edin. Biz milletimizle gönül gönüle olmaya, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Siz, hangi devletlerin kapılarını aşındırırsanız aşındırın, kimden icazet alırsanız alın, biz sadece milletin kapısında bekleyecek, yalnızca milletimizi dinleyeceğiz, yalnızca milletimizin dediğini yapacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken de bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ve Cumhur İttifakımızı rekor oyla Allah'ın izniyle seçeceğiz. Milli Mücadele'de ilk kıvılcımını yakan Samsun'umuz, inşallah 2023'ün de ilk işaret fişeğini, ilk kıvılcımını Türkiye'nin vaktini, Türkiye'nin zamanını, Türkiye'nin yüzyılını başlatacak."

Temel atma ve toplu açılış töreni öncesinde esnaf ziyareti yapan Kurum, Kıran Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında tamamlanan dairelerin tapularını hak sahiplerine teslim etti.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
İstanbul'da köpeğe eziyet eden kişiye işlem yapıldı
İstanbul'da köpeğe eziyet eden kişiye işlem yapıldı
Vali kantin denetiminde tostun fiyatını yüksek peynir dilimlerini de ince buldu
Vali kantin denetiminde tostun fiyatını yüksek peynir dilimlerini de ince buldu
Meteorolojiden Kuzey Ege için fırtına uyarısı
Meteorolojiden Kuzey Ege için fırtına uyarısı
KPSS sabah oturumu sona erdi
KPSS sabah oturumu sona erdi
Aşırı korumacı anne-baba tutumu 'sosyal fobi'ye yol açıyor
Aşırı korumacı anne-baba tutumu 'sosyal fobi'ye yol açıyor
Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bu Habere Tepkiniz

Türkiye'nin en başarılı 10 bilim adamı belli oldu

Türkiye'nin en başarılı 10 bilim adamı belli oldu

Uluslararası sıralama kuruluşu "AD Scientific Index"'in Google Scholar açık profillerine göre AD Scientific Index- 2023 "Turkey Top 10.000 Scientists " listesi adscientificindex.com adresinde yayınlandı. 216 ülke ve 19.5060 üniversite ve kurumdaki 1.082.000 akademisyenden oluşan listede yer alan Türkiye adresli en çok atıf alan ve en yüksek H index'ine sahip ilk 10.000 akademisyeni gösteren listeye göre: Türkiye ülke olarak dünyada 30., Avrupa'da ise 16. Sırada yer aldı.
65 Yaş Haddinden Zorunlu Emeklilikte Sorular Ve Cevaplar

65 Yaş Haddinden Zorunlu Emeklilikte Sorular Ve Cevaplar

>Emekli olmak için yaş haddini beklemekte olan memurların merak ettikleri konular bulunmaktadır. Yazımızda bu hususları değerlendirmekteyiz.
Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

https://www.ataaof.edu.tr
3600 ek gösterge artışı emeklilik ikramiyesini nasıl kazandırır?

3600 ek gösterge artışı emeklilik ikramiyesini nasıl kazandırır?

7417 sayılı Kanunun ek gösterge artışlarını düzenleyen maddeleri 15 OCAK 2023 tarihinde yürürlüğe gireceğinden, emekli ikramiyesi artışının sağlanması için bu tarih itibariyle görev maaşının alınması gerekli olacaktır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB açıkladı, ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti ve sigorta prim gün süresi nasıl hesaplanır?

MEB açıkladı, ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti ve sigorta prim gün süresi nasıl hesaplanır?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 06.09.2022 tarih ve 56813815 sayılı görüş yazısında ücretli öğretmenlerin yeni yapılan değişikliğe göre ek ders ücret hesaplamaları ve sigorta prim gün süresinin ne şekilde hesaplanacağını açıkladı.
Aile hekimi 'istemediği personelin' sözleşmesinin yenilenmesine engel olabilir mi?

Aile hekimi 'istemediği personelin' sözleşmesinin yenilenmesine engel olabilir mi?

Danıştay 2. Dairesi, aile hekiminin yeni dönemde bir sağlık çalışanı ile çalışmak istemediğine ilişkin beyanının dikkate alınarak ilgili personelin sözleşmesinin yenilenmemesi gerektiğine hükmetti. Bu yönde karar veren ilk derece mahkemesi kararı onandı.
Danıştay İDDK, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan davayı sonuçlandırdı

Danıştay İDDK, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan davayı sonuçlandırdı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin birçok maddesi için açılan iptal davasında son noktayı koydu.
Bylock içeriğinde yer alan bir cümle 'irtibatı' ortaya koydu

Bylock içeriğinde yer alan bir cümle 'irtibatı' ortaya koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Başkanlığının, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen yargı mensuplarına yönelik temyiz kararlarını incelemeye devam ediyoruz.
Emniyet'ten promosyon açıklaması

Emniyet'ten promosyon açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını duyurdu. Promosyon peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek
2011 yılında memur olan kişi, 15 hizmet yılını tamamlarsa emekli olabilir mi?

2011 yılında memur olan kişi, 15 hizmet yılını tamamlarsa emekli olabilir mi?

15 hizmet yılını tamamlayan 5510 kapsamındaki memur yaşını tamamlamak şartıyla emekli olabilir, ancak hizmet tamamlama tarihi emeklilik yaşını belirleyici olmaktadır.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Kurtulmuş'tan asgari ücret zammıyla ilgili milyonları umutlandıran çıkış

Kurtulmuş'tan asgari ücret zammıyla ilgili milyonları umutlandıran çıkış

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte hükümet cephesinden peş peşe asgari ücret açıklamaları gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı, "Asgari ücrette endişeniz olmasın" sözlerinin ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da "Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim" diye konuştu.
Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Ünlü ismin sitem dolu sözleri şoke etti

Ünlü ismin sitem dolu sözleri şoke etti

Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla çekilmiş olduğu karesini sosyal medya hesabından paylaştı. 16 yaşında gelen kızı Ayşe Ceyhan ile olan paylaşıma yazdığı notla sosyal medyadan annelere ve genç kızlara sitem etti.