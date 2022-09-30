DP Başkanı Uysal'dan '6'lı masanın adayı' açıklaması

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, altılı masanın belirleyeceği cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Şunu çok net ifade edelim; altılı masanın karar verdiği kişi, herkesin kabulü olur zaten. O açıdan isimler üzerinden bir tartışma olduğunu şahsen düşünmüyorum." dedi.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Yalova'ya gelen Uysal, Taşköprü Belde Belediyesince yapımı tamamlanan hizmetlerin açılışına katıldı.

Sahildeki sosyal tesisin açılışını yaptıktan sonra konuşan Uysal, yeniden milletin hukukundan emin olduğu, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye'yi hep beraber kuracaklarını söyledi.

Uysal, buldukları her kürsüde milletin meselelerini konuşmak istediklerini dile getirdi.

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uysal, altılı masada yer alan siyasi parti liderlerinin 2 Ekim'de gerçekleştireceği ikinci tur görüşmelerine ilişkin soruya şu karşılığı verdi:

"Türk demokrasisinin en zor sınavı olacak önümüzdeki seçimlerle ilgili 84 milyonun muhasebe yapacağı bu noktada millet adına biz hakkı tutup kaldırmak adına mücadele veriyoruz. O yüzden siyasi partilerin elbette kendi cephelerinden başarıya ulaşmak için değerlendirmeleri vardır ama meselemiz şahıslar değildir, altılı masanın kılavuzu milletimizdir. Türk milletinin beklentileridir. Hepimiz bu sorumlulukla vazifelerimizi ifa etmeye gayret ediyoruz. İnsanlarımız müsterih olsun. Onların iradesi her şeyin ötesindedir. Farklı fikirler olması doğaldır ama bu noktada ortak bir paydada kuvvetli bir irade var."

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için isminin ön plana çıktığını ancak İYİ Parti ve Gelecek Partisi'den bu yönde örtülü olarak tepki geldiğini belirtmesi üzerine Uysal, "Şunu çok net ifade edelim; altılı masanın karar verdiği kişi, herkesin kabulü olur zaten. O açıdan isimler üzerinden bir tartışma olduğunu şahsen düşünmüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun verdiği emek, koyduğu irade, aldığı inisiyatif zaten herkesin takdirindedir ama bugün bizim meselemiz isimleri tartışmak değil. Kademe kademe, olgunlaşa olgunlaşa bu masadan zaten biri 'Ben aday olacağım.' diye çıkmaz. Her kim aday olacaksa ona ortak iradeyle cumhurbaşkanı adaylığı görevi verilir."

Beldedeki programları sonrası il merkezine geçen Uysal, esnaf ziyareti ve il binası açılışının ardından kentten ayrıldı.