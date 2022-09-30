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Tarım Kredi, takipte borcu olanların yapılandırma süresini uzattı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerince (Tarım Kredi), 31 Aralık 2020'de takipte borcu bulunan ortaklara defaten veya taksitlendirme suretiyle sağlanan yapılandırmanın süresi 31 Aralık 2022'ye ertelendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Eylül 2022 21:03
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Tarım Kredi, takipte borcu olanların yapılandırma süresini uzattı

Tarım Krediden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yapılandırmada 31 Aralık 2020 ve daha eski vadeli kredi borçlarının tek seferde ödenmesi halinde mevcut borçtaki birikmiş temerrüdün faizinin silineceği bildirildi.

Kapsamda bulunan borçlarını tek seferde ödeme imkanı olmayan ortaklara ise, 60 aya kadar faizsiz taksitlendirme imkanı tanındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2017 ve daha eski vadeli kredilerin temerrüt faizinin tamamı silinmekte ve bu kapsamda hesaplanacak yeni borç tutarı, hiç peşinat ödenmeksizin 24 aya kadar, yüzde 10 peşinat ödenmesi halinde 36 aya kadar, yüzde 20 peşinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, yüzde 30 peşinat ödenmesi halinde ise 60 aya kadar faizsiz taksitlendirilmektedir. 2018-2020 vadeli kredilerde yapılandırma tarihindeki borç tutarı, yüzde 10 peşinat ödenmesi halinde 36 aya kadar, yüzde 20 peşinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, yüzde 30 peşinat ödenmesi halinde ise 60 aya kadar faizsiz taksitlendirilebilmektedir. Yapılan ilave düzenlemeyle 2018-2020 vadeli kredilerde yapılandırma tarihindeki borç tutarındaki birikmiş temerrüt faizinin yüzde 50'si silinerek, yüzde 40 peşinat ödenmesi halinde 36 aya kadar, yüzde 50 peşinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, yüzde 60 peşinat ödenmesi halinde ise 60 aya kadar faizsiz taksitlendirilebilme imkanı sunan yeni bir ödeme kolaylığı daha getirilmiştir."

Açıklamada, taksitlendirilen alacaklara faiz işletilmeyeceği ve yapılandırmadan faydalanmak isteyen üreticilerin 31 Aralık 2022'ye kadar kooperatiflere beklendiği vurgulandı.

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