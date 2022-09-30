Çanakkale'de düzensiz göçmenlerin botunun batmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı
Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Eylül 2022 21:25
Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, konuyla bağlantısı olduğu belirlenen B.Y, İ.E, C.B. ve Afganistan uyruklu H.A.S'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y, İ.E. ve C.B. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
H.A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Olay
Babakale köyü açıklarında, 24 Eylül'de bir botun battığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri boğulma tehlikesi geçiren 15 düzensiz göçmeni kurtarmıştı.
Ekipler 6 kişinin de cansız bedenine ulaşmıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız