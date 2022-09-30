Adıyaman'da güvenlik görevlisinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı yakalandı
Adıyaman'da banka güvenlik görevlisinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Eylül 2022 22:56
Kapcami Mahallesi'ndeki bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Ayhan Dağ, iş yerinin önündeyken aralarında husumet bulunan kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Olay yerine gelen sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Dağ, tedavi altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başlattıkları çalışma kapsamında belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız