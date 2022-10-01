1 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları
1 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- Meclis, yeni yasama yılına başlıyor
- TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak.
- Şentop, yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, resepsiyon verecek.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlenecek özel oturuma katılacak.
(TBMM/14.00/13.00/19.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Ereğli İlçe Teşkilatı, Ereğli Belediyesi ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak, Konya Büyükşehir Belediyesinin Ereğli hizmet binasını gezecek, Ereğli Millet Bahçesi'nde inceleme yaparak fidan dikme etkinliğine katılacak, gençlerle bir araya gelecek ve Konya Teknik Üniversitesini ziyaret edecek.
(Konya/13.30-19.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlerin İstanbul Buluşmaları Semineri'ne katılacak.
(İstanbul/09.00)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'nın açılışında konuşacak.
(Ordu/10.00)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılış programında yer alacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/10.30)
2- 4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik'te sürecek.
(Bursa)
3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Polonya ile karşılaşacak.
(Gdansk/21.30)
4- Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası başlayacak; Kasımpaşa-Gaziantep FK, MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir, Yukatel Kayserispor-Trabzonspor ve Adana Demirspor-Galatasaray maçları yapılacak.
(İstanbul/14.30/Ankara/Kayseri/17.00/Adana/20.00)
5- Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta mücadelesi başlayacak; Pendikspor-Göztepe, Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor, Altay-Eyüpspor, Çaykur Rizespor-Bodrumspor maçları oynanacak.
(İstanbul/13.30/Sakarya/16.00/İzmir/Rize/19.00)
6- TFF 2. Lig gruplarında 7. hafta maçları yapılacak.
7- Ampute Futbol Dünya Kupası'nda grup maçlarına Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde devam ediliyor; organizasyonun ikinci gününde Japonya-Almanya, Meksika-Kolombiya, Polonya-Özbekistan, Haiti-Liberya, İngiltere-ABD, İspanya-Tanzanya, Arjantin-Endonezya, İtalya-Irak, Angola-Uruguay, İrlanda-Fas, Brezilya-İran maçları oynanacak.
(İstanbul/11.00/11.30/12.00/12.30/13.00/13.30/14.00/14.30/15.00/15.30/16.30)
8- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu ilk hafta maçlarına devam edilecek; Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor, Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor, TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçları yapılacak.
(Denizli/13.00/İzmir/15.30/Bursa/18.00)
9- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk haftası Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD, Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Halkbank-Develi Belediyespor, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Spor Toto, Tokat Belediye Plevne-Galatasaray HDI Sigorta, Altekma-Arkas Spor maçlarıyla tamamlanacak.
(Hatay/14.00/Ankara/14.30/17.30/Bursa/15.00/Tokat/15.30/İzmir/16.00)
10- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 4. haftası 5 maçla sona erecek.
11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Singapur Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.
(Singapur/16.00)Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız