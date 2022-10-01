Putin'den yeni meydan okuma: Rusya 4 bölgeyi ilhak etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Moskova'da Kremlin Sarayı'nda imzaladığı kararnameyle Ukrayna'daki Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin ilhakını açıkladı. İmzayla Rusya Federasyonu, Ukrayna'nın yaklaşık beşte birini ilhak etmiş oldu. Adım, Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük toprak değişimi olarak değerlendiriliyor. İlhak edilen bölgeler yeraltı zenginlikleri, stratejik limanlar, sanayi tesisleri ve Avrupa'nın en büyük nükleer santralini barındırıyor. Putin imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada, "Ne Ukrayna ne de Batı birliğimizi elimizden alabilir" sözleriyle ABD ve Avrupalı güçlere meydan okudu.

ORTAK GELECEĞİMİZ ELİMİZDEN ALINAMAZ

"Dört bölgenin Rusya'ya bağlanması için imza atacağız. Bu temel ve insani bir haktır. Donetsk'te, Luhansk'ta, Zaporijya ve Herson'da milyonlarca insan kararını vermiştir. Bizim ortak geleceğimizi hiç kimse elimizden alamaz" diyen Putin, "Kimse topraklarının anavatanlarına bağlanmalarına engel olamayacak. Onlar bombalara, insanlık dışı işkencelere hedef oldular. Ama her türlü engel olma girişimine rağmen iradelerini ortaya koydular. Buralardaki hastaneleri, yolları ve binaları yeniden inşa edeceğiz. Buradaki insanların güven içerisinde yaşamasını sağlayacağız" değerlendirmesini yaptı.

KİEV'E MÜZAKERE ÇAĞRISI

Rus lider, Kiev yönetimine bu bölgelerdeki 'askeri eylemleri durdurma ve müzakere masasına dönme' çağrısında bulundu. Putin, "Topraklarımızı elimizdeki her türlü imkanı kullanarak savunacağız. Buralardaki hastaneleri, yolları ve binaları yeniden inşa edeceğiz. Dört bölgedeki insanların güvenliği için her türlü imkanı kullanacağız" açıklamasıyla ilhak edilen dört bölgenin müzakere dışında tutulacağını belirtti. Rus lider, konuşmasında Batılı ülkeleri Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hatlarına sabotaj düzenlemekle suçladı. "Anglosaksonlar için yaptırımlar yeterli gelmedi ve yöntem değiştirerek, Pan-Avrupa altyapı hatlarını imha etmeye başladılar" değerlendirmesini yaptı.

NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın işgal ettiği dört bölgeyi ilhak kararı almasından kısa süre sonra, Kiev'in NATO'ya üyelik başvurusunda bulunacağını açıkladı. Ukrayna lideri, "Ukrayna hızlı bir şekilde NATO üyeliğine başvuruyor. Ukrayna, Putin Rusya'nın devlet başkanı olduğu sürece Rusya ile herhangi bir müzakere yapmayacak. Yeni başkanla görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

AB: İlhakı kesinlikle kabul etmiyoruz

AB ülkelerinin liderleri, ortak açıklama yaparak Rusya'nın ilhakını asla tanımayacaklarını iletti. Avrupa Komisyonu Ursula von Der Leyen tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü daha fazla ihlal için Rusya'nın bahane olarak uydurduğu yasa dışı referandumları da bunların sahte ve yasa dışı sonuçlarını tanımıyoruz ve asla tanımayacağız. Kırım, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk Ukrayna'ya aittir."

ABD'den kapsamlı yaptırım kararı

ABD Başkanı Joe Biden da Rusya'nın ilhakının BM kararlarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunun altını çizerek bu kararları kabul etmediklerini açıkladı. ABD, Putin'in ilhak töreni sonrası Merkez Bankası başkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinin aileleri de dahil olmak üzere Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle bağlantılı 1000'den fazla kişi ve firmaya yaptırım uyguladı. Bu yaptırımlar kapsamında, Rusya yasama Meclisi'nin 278 üyesine yaptırım getirildi, Rusya ve Belarus'tan askeri yetkililerin de aralarında bulunduğu 910 kişiye vize kısıtlaması getirildi. Rusya'ya ait yaklaşık 700 malın ihracatı yasaklandı.