Meclis'in ilk mesaisi torba teklif olacak

TBMM Genel Kurulu, üç aylık aranın ardından mesaisine bugün yeniden başlayacak. Yeni yasama yılının açılışı sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Genel Kuruluna hitap edecek. 4 Ekim Salı gününden itibaren de yasama çalışmaları başlayacak. AK Parti, Meclis'te öncelikli ele alınacak konuları da belirledi. Buna göre, 2023 bütçe görüşmelerine kadar, aralarında 2 bin liraya kadar olan icralık borçların devlet tarafından üstlenilmesi, KYK kredi faizlerinin silinmesi, çalışanlara verilen yol, yemek ve bin liraya kadar olan yakıt desteğinin gelir vergisi ve SGK priminden muaf tutulması düzenlemesinin de bulunduğu torba teklif görüşülecek. Torba teklifte ayrıca araç satışında 6 ay 6 bin kilometre sınırı şartını delmeye çalışanlara 300 bin liraya kadar ceza verilmesi, AYM tarafından iptal edilen, Fiyat İstikrar Komitesinin kurulmasına ilişkin kararnamenin kanun ile düzenlenmesine dair hükümler de yer alacak.

HDP'Lİ GÜZEL'İN VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLECEK

Genel Kurul'da yurt dışına kaçarken yakalanıp tutuklanan HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili görüşmeler de yapılacak. Güzel'in Genel Kurul çalışmalarına devamsızlığı sebebiyle önce Başkanlık Divanında karar alınacak. Ardından bu karar Meclis Genel Kuruluna gelecek.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Dezenformasyonla mücadeleye yönelik sosyal medya düzenlemesi de Meclis'in ilk gündem maddeleri arasında bulunuyor. Teklife göre, halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Meclis'in mart sonuna kadar aralıksız çalışması bekleniyor. Milletvekili aday listelerinin açıklanması birlikte ise Meclis bu defa 2023 seçimleri sebebiyle ara verecek.