Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

- Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzincan Valiliğinin açıklamasında, deprem sonrası görevlilerce bölgede araştırma yapıldığı belirtildi.

Araştırma sonucu şu ana kadar bir olumsuzluğa rastlanmadığı aktarılan açıklamada, "Depremin ardından yapılan ilk belirlemeler ve saha taramalarında, an itibarıyla can ve mal kaybına yönelik olumsuz durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımızca şu ana kadar ilgili kurumlarımıza iletilen herhangi bir olumsuzluk yoktur." ifadeleri kullanıldı.