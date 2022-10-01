Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu
Burkina Faso'da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koydu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ekim 2022 10:05
Devlet Televizyonu RTB'den askerler tarafından okunan bildiride, ordunun Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba hükümetini feshettiği duyuruldu.
Bildiride, bir sonraki emre kadar, anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı ve hükümetin feshedildiği belirtildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız