Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı
Adana'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ekim 2022 10:20
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.
Aramalarda 170 şişe sahte içki ile gümrük kaçağı 3 bin litre akaryakıt, 5 bin 820 paket sigara, 65 cep telefonu ve 650 puro ele geçirildi.
Polis ekipleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız