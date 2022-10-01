AK Parti'li Aydemir: Gazeteciliğin tarif edilebilir hale getirilmesi lazım

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin ilk defa bir dönemde 6. yasama yılına başlayacağını belirtti.

İstikrarlı bir yönetim tarzının, hizmetlerin sürmesini ve Meclisin yasama faaliyetlerine devamını sağladığını ifade eden Aydemir, yeni yasama yılında Meclis gündeminde birçok toplum kesimini rahatlatacak kanuni düzenlemelerin yer aldığını vurguladı.

Bu önemli düzenlemelerin başında emeklilikte yaşa takılanlar, icra dosyalarındaki düzenlemeler ve öğrencilerin kredi borçlarının faizinin silinmesinin yer aldığını aktaran Aydemir, "Bu düzenlemeler, insanlarımız mutlu ve huzurlu bir hayat yaşasın diye yapılıyor." dedi.

Meclisin öncelikle dezenformasyon yasasını ele alacağının altını çizen Aydemir, bilgi kirliliği, yalan, iftira, dedikodu gibi olumsuzlukların önüne geçilmesi adına bu düzenlemenin yapılmasının şart olduğunu belirtti. Aydemir, şunları kaydetti:

"Bir 'gazeteci milletvekili' olarak benim de bir teklifim var; gazetecilik mesleğinin tarif edilebilir bir hale getirilmesi lazım. Önüne gelen 'gazeteciyim' deyip orta yere çıkamamalıdır. Öyle olduğu zaman değme teröristler gazeteci kimliğini alarak sırt çantasını patlatıyor ve sonuç olarak şehitler veriyoruz. Bu durum, mesleğe leke getiriyor. Bunun önüne geçilmesinin yolu, gazeteci kimliğinin kanunen yasal olarak tarif edilmesidir, bir kimlik verilmesidir. Bu kimliği kullananların dışında hiç kimsenin o gazeteci etiketini kullanmaması gerekir. Parlamento, behemehal bunu bir düzene sokması lazım."

Aydemir, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın yılının hayırlı olmasını diledi.