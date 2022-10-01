Üniversite kampüsünde 'başıboş köpek' sorunu

Konuya ilişkin bir grup üniversite öğrencisi özellikle yemekhanede bulunan başıboş köpeğin resmini çekip sosyal medyadan 'Üniversitesi Esenboğa Yerleşkesi yemekhanesinde başıboş köpekler öğrencileri rahatsız ediyor, çoğu kişi yemeğini bitirmeden gidiyor'

İnsana değer vermeyen bir kurum medeniyete katkı sağlayacak, bekleyin!' mesajını paylaştı.

Bu mesaj üzerine Hayvan Hakları İzleme Merkezik (HAKİM) bir açıklama yayınlayarak:

'Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa kampüsünde bulunan tüm köpeklere, topluluğumuz tarafından düzenli olarak iç ve dış antiparaziter uygulamaları ve kuduz aşıları yapılmaktadır. Köpeklerin tamamı kısır, aşılı ve küpelidir.'

mesajını paylaştı.

Çok sayıda öğrencinin , başıboş köpeklerin yoğun bir şekilde yer alması, yemek yenilen kantin, yemekhane gibi yerlerde çok sayıda bulunmasından şikayetçi olduğu öğrenildi. Kampüs içerisinde bir bloktan diğer bloğa geçerken çok sayıda köpeklerle karşılaştırkalırını, dile getirdiler. .