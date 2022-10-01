İran'dan Türkiye'ye 8 gün gaz akışı olmayacak
BOTAŞ, planlı bakım çalışması nedeniyle 2-9 Ekim tarihlerinde İran'dan doğalgaz teslimatı yapılamayacağını açıkladı. Kesinti nedeniyle arz-talep dengesinde bir sorun oluşması beklenmiyor.
Kaynak : NTV
Eklenme : 01 Ekim 2022 17:15
İran'dan 8 gün boyunca Türkiye'ye doğalgaz akışı yapılamayacak.
BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "İran-Türkiye Doğalgaz Boru hattında 02-09/10/2022 tarihleri arasında gerçekleştirlecek olan planlı bakın-orarım çalışmaları nedeniyle, Gürbulak giriş noktasından iletim şebekemize 8 gün boyunca gaz teslimatı yapılamayacaktır" denildi.
Açıklamada planlı bakım-onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesi ile ilgili herhangi bir sorun öngörülmediği belirtildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız