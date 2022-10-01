TBMM Başkanı Şentop'tan adaylık açıklaması

TBMM'nin, ilk kez 6'ncı yasama dönemine girdiğinin anımsatılması üzerine Şentop, "Geçmişe baktığınızda vaktinde olan seçimler yok. Seçimler bir şekilde erken olmuş. Dolayısıyla 6'ncı yasama dönemi yok." değerlendirmesinde bulundu.

Başka bir soru üzerine Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'nin yeni yasama yılı açılış törenine katılmak için İstanbul'dan geldiğini, oradaki programları devam edeceği için İstanbul'a döndüğünü anlattı.

Mustafa Şentop, başka bir gazetecinin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mimarısınız. Seçimin tarihinin bir, iki ay öne alınması durumunda nasıl bir süreç olacak?" sorusuna "Seçimlerin bir gün dahi öne alınması için iki yol var; ya Cumhurbaşkanı kararı ya da Meclisin beşte üçünün kararı lazım." yanıtını verdi.

"Cumhurbaşkanı'nın karar alması durumunda yeni dönemde bir kez daha seçilmesinin söz konusu olmadığı" yönünde bazı söylemler bulunduğunun anımsatılması üzerine Şentop, bu konuda akademik bir dergide yayımlanan makalesi bulunduğunu hatırlattı.

Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anayasa'daki değişikliği iyi bilmeyen hukukçular veya hukukçu olmayanlar söylüyor. Okuyorlar, iki cümle aynı, eskisi de yenisi de... Fakat biz eski 101'inci maddeyi kaldırdık yeni bir madde yazdık. Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014'te bir anayasa maddesine göre bir kere cumhurbaşkanı seçildi. O madde yürürlükten kalktı. 2018'de ise yeni bir anayasa maddesine göre bir kere seçildi. Yani iki farklı, iki defa seçilme hakkı tanıyan madde var. Dolayısıyla hiçbir kafa karışıklığı yok. Hukuken çok net konu. Adaylıkla ilgili hiçbir tereddüt yok."

"Seçimlerin öne alınması konusunda sizin bir beklentiniz var mı?" sorusuna Şentop, "Beklentim yok." cevabını verdi.

Öte yandan Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan yarışmada birinci olan şarkının salonda orkestra tarafından çalındığına işaret ederek, "'23 Nisan neşe doluyor insan' yerine alternatif olsun diye düşündük. Çok güzel." diye konuştu.